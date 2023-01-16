Врач посоветовал после гриппа принимать поливитаминные препараты

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грипп

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что помогает организму восстановиться после гриппа.

Врач поделился мнением о том, что после перенесенного гриппа нужно с осторожностью использовать витамин D – гораздо более полезным будет прием поливитаминных препаратов.

«Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения – камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и непереболевшим», - уточнил Владимир Болибок.

Также, беседуя с Ura.ru, специалист добавил, что в рационе человека, перенесшего грипп, должно быть как можно больше овощей и фруктов – эти продукты обеспечивают организм витаминами и микроэлементами, поддерживающими активность иммунной системы.

Болибок отметил, что в случае гриппа из-за воспаления, которому подвергается организм, ухудшается состояние кишечного тракта. После болезни питание должно помогать восстанавливать полезную кишечную микрофлору – в нем должны присутствовать источники пробиотиков и пребиотиков, а также должно быть как можно меньше сахара и переработанных продуктов.

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Кроме того, после гриппа нужно с осторожностью подвергать организм физическим нагрузкам – они должны быть облегченными, в противном случае возникает риск тахикардии.

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«На восстановление необходимо в среднем две – четыре недели», - резюмировал эксперт.

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Владимир Болибок
Владимир Болибок
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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Теги : грипп, восстановление после болезни, Владимир Болибок