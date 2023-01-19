Врач Мясников назвал допускаемые при измерении давления ошибки

«В действительности давление следует мерить трижды. Причем пациент должен быть в состоянии покоя», - отметил Александр Мясников,

«Норма артериального давления сегодня менее 120/80. 120/80-129/80 – это предгипертония. 130-139 на 80-89 – уже начальная стадия гипертонии. 140 на 90 и выше – это уже 2-я стадия артериальной гипертензии (гипертоническая болезнь)», - уточнил медик.

Кардиолог и врач общей практики Мясников затронул тему ошибок, допускаемых при измерении давления. Он обратил внимание в своем телеграм-канале на то, что АД нередко замеряется в быстром темпе, впопыхах – это с большой вероятностью дает неверные параметры.Еще одна ошибка – ориентироваться на показатель 120 на 80, считая его нормативом. Доктор Мясников подчеркнул, что сегодня идеальным параметром, который свидетельствует о хорошем здоровье сердечно-сосудистой системы, считает 110 на 70.Тем, кто измеряет давление в домашних условиях, он посоветовал приступать к такому замеру после минимум 5 минут, проведенных в покое.По словам Мясникова, предпочтительнее всего мерить АД механическим аппаратом, так как электронные нередко дают неправильные показания. Аппаратами, у которых манжетка накладывается на запястье, он советует не пользоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на случившийся отрыв тромба.

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