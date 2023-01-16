Врачи назвали признаки отрыва тромба

«Тромбы в основном образуются в крупных сосудах из-за повышенной свертываемости крови. Под воздействием механических и биохимических процессов тромб может оторваться от стенки, к которой был прикреплен», - констатировали специалисты.

«Это приводит к ишемии, инфаркту, инсульту, тромбоэмболии и даже к смерти».

«Чаще всего под фразой «оторвался тромб» подразумевается тромбоэмболия легочной артерии. Обратить внимание стоит на то, что человек побледнел, покрылся потом, появились боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке», - проинформировали врачи.

Уральские кардиологи Ольга Молчанова и Мехман Мамедов, а также хирург Артем Гаврилко рассказали в интервью о том, какую опасность для человека может представлять оторвавшийся тромб, попутно назвав признаки, указывающие на его отрыв.Тромбами являются сгустки из скоплений кровяных клеток тромбоцитов, крепящихся к сосудистой стенке. Врачи предупреждают: очень часто процессы формирования тромбов активизируются после 40 лет. По мере зрелости и старения организма происходят изменения в свертывающей системе крови и возрастает риск заболеваний, способствующих сгущению крови, нарушению кровотока.После отрыва тромбы способны проникать с кровотоком в мелкие сосуды и способствовать их закупорке. В результате нарушается нормальное кровоснабжение тканей, органов – результатом этого может стать развитие опасных для жизни состояний. Порталу E1.Ru кардиологи сообщили:По словам медиков, перед отрывом тромба у человека могут возникать симптомы тромбоза нижних конечностей – сильный отек и посинение одной ноги. В этом случае нужно обращаться к врачам, поскольку возникает высокая вероятность того, что тромб оторвется и спровоцирует опасную для жизни закупорку.Что касается симптомов, указывающих на произошедший отрыв тромба, ими могут быть бледность, одышка, испарина, боли.При перечисленных признаках, возникших внезапно, нужно срочно вызывать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на мини-инсульт.

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