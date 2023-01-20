Уролог Богатырев: мужчинам вредно подолгу сидеть

«Это может привести к снижению потенции, воспалительным процессам предстательной железы, варикозному расширению вен малого таза и мошонки», - сказал специалист.

«При длительном сидении на стуле область паха неизбежно нагревается, а повышение температуры в ней (именно яичек), приводит к ухудшению качества сперматозоидов и снижению выработки тестостерона», - заявил врач.

Уролог Богатырев перечислил в интервью риски для мужского здоровья, ассоциированные с малоподвижным образом жизни. Беседуя с «Известиями», врач отметил, что малоподвижность у мужчин ведет к нарушению циркуляции крови в сосудах малого таза.Также, по словам уролога, склонность мужчин к малоподвижности способствует застою крови и лимфы – последствием этого становится кислородное голодание предстательной железы, снижение ее иммунитета. В подобных условиях простата может подвергнуться воспалению с последующим развитием простатита.Богатырев добавил, что длительное сидение плохо сказывается на выработке главного полового гормона мужчин – тестостерона.Обладателям сидячей работы он посоветовал периодически прерываться, подниматься с места и разминаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких нарушений могут возникать боли в теле утром после пробуждения.

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