Подолгу терпеть и не ходит в туалет: вредно ли это для мочевого пузыря?
Уролог Тимур Исаев объяснил, как сказывается привычка подолгу терпеть и не ходит в туалет, на мочевом пузыре.
В своем комментарии врач заметил, что при возможности сходить помочиться терпеть, испытывая позывы к мочеиспусканию, очень вредно. В частности, это вредно для состояний и функционирования мочевого пузыря – орган может перестать нормально работать.
«Терпеть ни в коем случае не надо, потому что это растягивает стенку мочевого пузыря. В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию», - сказал врач-уролог Тимур Исаев радиостанции «Говорит Москва».
Медик напомни, что мочевой пузырь является мышечным органом, которому свойственно сокращаться. Есои происходит растяжение его стенок, возможны такие изменения, при которых возникают «серьезные проблемы».
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Тимур Исаев
Здоровье
врач-уролог Городской клинической больницы №52 в Москве
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