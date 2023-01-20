Врач рассказывает об простом приеме, который поможет вам жить дольше

«Социальные связи могут помочь вам жить дольше. Когда ученые проанализировали результаты почти 150 различных исследований, в которых приняли участие более 300 000 человек, они обнаружили, что у тех, у кого самые крепкие социальные отношения, была наибольшая продолжительность жизни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Вам даже не нужно иметь большой круг друзей или лучшего друга, поскольку «очень простые» социальные связи могут помочь".

Никто не может оспорить эффективность здорового питания и физической активности, когда речь идет о долголетии. Тем не менее, тщательная забота о своем теле, кажется, только часть трюка. Ваша душа может жаждать чего-то другого - и это не зеленые овощи и полезные жиры.Если вы давно не записывались на свидание с друзьями, возможно, пришло время поднять трубку. Социальные взаимодействия — это не только отличный способ поддерживать связь, они также могут увеличить вашу продолжительность жизни.Крепкие связи с семьей и друзьями, а также частая физическая активность, по-видимому, являются секретом долгой жизни жителей острова Сардиния, подчеркивает гарвардское исследование.Стресс изоляции может ослабить иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. Люди с сильными социальными связями, как правило, ведут себя лучше в отношении здоровья, например, едят здоровую пищу и ведут физически активный образ жизни.Все эти ингредиенты могут стать простым рецептом долголетия.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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