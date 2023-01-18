Черный виноград помогает продлить жизнь диабетикам

«Благодаря сильным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам черного винограда его потребление помогает уменьшить метаболический синдром. В контролируемых количествах он не только безопасен, но и полезен для людей, страдающих диабетом», - заявили представители клиники.

«Размер порции любой пищи, благоприятной для диабетиков, зависит от содержания в ней углеводов. Людям с этим заболеванием следует съедать не более 17 ягод черного винограда каждый день», - уточнили эксперты.

Обычно, когда речь заходит о фруктах, диабетикам чаще всего приходится следовать ограничениям и запретам. Но черный виноград является тем натуральным лакомством, которое могут позволить себе люди, страдающие диабетом, – об этом свидетельствуют рекомендации Клиники Майо.Эксперты отмечают, что такой виноград имеет достаточно низкий гликемический индекс (ГИ) – в диапазоне от 43 до 53. К тому же он умеренно калорийный, так как более чем на 82 процента состоит из воды. При этом он насыщен ресвератролом, который действует как вильный антиоксидант и противовоспалительное вещество, играя большую роль в снижении риска диабета. По словам медиков, употребление черного винограда повышает чувствительность клеток тела к инсулину, а также уменьшает тягу к сладкому. Вдобавок содержащиеся в нем вещества позитивно сказываются на состоянии почек, сердца и мозга. Его присутствие в рационе помогает продлить жизн людей, страдающих диабетом 2 типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помидоры полезны для защиты от рака и поддержания иммунитета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.