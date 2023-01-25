Как определить, что артериальное давление является повышенным

Нарушения засыпания и сна.

Частое внутреннее беспокойство, нервозность.

Звон, шум в ушах.

Пульсация в висках.

Частое общее недомогание.

Нарушения зрения.

Головная боль или головокружение (особенно при стрессе).

Боль в шее.

Утренняя головная боль.

Вялость, упадок тонуса.

Потливость.

Одышка.

Эректильная дисфункция (у мужчин).

Из-за того, что высокое артериальное давление долгое время не вызывает очевидных признаков, его называют «тихим убийцей». Поэтому врачи рекомендуют проверять АД не реже одного раза в год, а еще лучше два раза в год, начиная с 50-летнего возраста. Если давление при измерении оказывается слишком высоким, врач может назначить дополнительные диагностические тесты, чтобы убедиться – имеется ли у пациента гипертоническая болезнь, один из ключевых факторов, запускающих развитие инфарктов и инсультов.Кроме того, определить, что артериальное давление является повышенным, иногда помогают неспецифичные симптомы, об этом сообщили немецкие специалисты на портале Focus.de. Медики рекомендуют обращать внимание на следующие явления.Невыявленная гипертония со временем разрушительно сказывается на организме, и обращаться к врачу следует уже после первого измерения АД со слишком высокими значениями. Людям, у которых беспричинно идет носовое кровотечение, и тем, кто часто борется с головной болью при пробуждении утром, нужно посетить терапевта, не откладывая времени. Другими тревожными физическими симптомами, которые требуют посещения врача, являются более частое чувство усталости, ранее не возникавшая потливость, сердцебиение, приступы головокружения и нечеткость зрения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая боль в пояснице может указывать на грыжу.

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