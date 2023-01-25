Как определить, что артериальное давление является повышенным
Высокое артериальное давление (АД) часто бывает нелегко распознать, так как оно может не иметь четких симптомов, а возникающие проявления порой трудно интерпретировать среди рутинных недомоганий.
Из-за того, что высокое артериальное давление долгое время не вызывает очевидных признаков, его называют «тихим убийцей». Поэтому врачи рекомендуют проверять АД не реже одного раза в год, а еще лучше два раза в год, начиная с 50-летнего возраста. Если давление при измерении оказывается слишком высоким, врач может назначить дополнительные диагностические тесты, чтобы убедиться – имеется ли у пациента гипертоническая болезнь, один из ключевых факторов, запускающих развитие инфарктов и инсультов.
Кроме того, определить, что артериальное давление является повышенным, иногда помогают неспецифичные симптомы, об этом сообщили немецкие специалисты на портале Focus.de. Медики рекомендуют обращать внимание на следующие явления.
- Нарушения засыпания и сна.
- Частое внутреннее беспокойство, нервозность.
- Звон, шум в ушах.
- Пульсация в висках.
- Частое общее недомогание.
- Нарушения зрения.
- Головная боль или головокружение (особенно при стрессе).
- Боль в шее.
- Утренняя головная боль.
- Вялость, упадок тонуса.
- Потливость.
- Одышка.
- Эректильная дисфункция (у мужчин).
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