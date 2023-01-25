Врач Мясников: поясничная боль в положении лежа может указывать на грыжу

«Обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения», - сказал об этом Александр Мясников.

«Дискомфортные ощущения в пояснице также бывают связаны с болезнями внутренних органов и остеопорозом», - дополнил Александр Мясников.

Доктор Мясников рассказал о ключевых причинах поясничной боли. Заметив, что чаще всего такую боль вызывает мышечный спазм, врач добавил: использование привычных анальгетиков этом случае будет неэффективным.Он добавил, что боли в спине могут возникать у чувствительных, эмоциональных, восприимчивых людей в ситуации стресса. У таких людей в обстоятельствах нервного напряжения и переживаний нередко повышается кровяное давление. По словам врача, гипертензия может отражаться болью в пояснице пульсирующего характера.Еще одна часто встречающаяся причина поясничной боли – это межпозвоночная грыжа. Доктор Мясников констатировал, что на грыжу обычно указывает боль, которая ощущается человеком в положении лежа.Кроме того, боль в пояснице может быть симптомом внутренних патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить , что возникающая боль в груди является опасной.

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