Врач Кондрахин: заболевание корью может привести к летальному исходу
Корь может оказаться смертоносной инфекцией, подчеркнул врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Медик предупредил в интервью: корь – это серьезное заболевание, в некоторых случаях оно чревато летальным исходом, особенно когда речь идет о заражении детей.
«Корь – пятая среди острых инфекций, которые вызывают смертность у детей», - констатировал врач Кондрахин.
Беседуя с «Вечерней Москвой», он добавил, что корью, считающуюся «детской болезнью» могут поражаться и взрослые люди – при этом они часто переносят инфекцию гораздо тяжелее, чем дети. Характерным осложнением кори у взрослых пациентов становится развитие пневмонии.
Кроме того, избегать заболевания корью крайне важно для беременных женщин. Инфекция вполне способна привести к выкидышу.
«Если будущая мама перенесла корь на ранних сроках беременности, могут появиться грубые нарушения в развитии плода», - предупредил терапевт.
Также в числе опасных осложнений кори он назвал ушную инфекцию, энцефалит.
Кондрахин проинформировал, что при заболевании корью кожа тела покрывается сыпью, после чего происходит резкое повышение температуры. Среди других признаков –кашель и насморк, конъюнктивит, боль в горле. Заметив их появление, нужно обязательно связаться с врачами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди склонны тяжело болеть пневмонией.
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Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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