Врач Кондрахин: заболевание корью может привести к летальному исходу

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корь

Корь может оказаться смертоносной инфекцией, подчеркнул врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Медик предупредил в интервью: корь – это серьезное заболевание, в некоторых случаях оно чревато летальным исходом, особенно когда речь идет о заражении детей.

«Корь – пятая среди острых инфекций, которые вызывают смертность у детей», - констатировал врач Кондрахин.

Беседуя с «Вечерней Москвой», он добавил, что корью, считающуюся «детской болезнью» могут поражаться и взрослые люди – при этом они часто переносят инфекцию гораздо тяжелее, чем дети. Характерным осложнением кори у взрослых пациентов становится развитие пневмонии.

Кроме того, избегать заболевания корью крайне важно для беременных женщин. Инфекция вполне способна привести к выкидышу.

«Если будущая мама перенесла корь на ранних сроках беременности, могут появиться грубые нарушения в развитии плода», - предупредил терапевт.

Также в числе опасных осложнений кори он назвал ушную инфекцию, энцефалит.

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Кондрахин проинформировал, что при заболевании корью кожа тела покрывается сыпью, после чего происходит резкое повышение температуры. Среди других признаков –кашель и насморк, конъюнктивит, боль в горле. Заметив их появление, нужно обязательно связаться с врачами.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : корь, риск смерти, Андрей Кондрахин