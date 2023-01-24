Врач Полибин рассказал, кто тяжелее переносит пневмонию

«Среди детей тяжелее болеют малыши до 5 лет, среди взрослых – люди старше 65», - уточнил врач.

Представитель Минздрава России, эпидемиолог Роман Полибин сообщил в комментарии aif.ru, кто из заболевших тяжелее переносит пневмонию.Полибин добавил, что при развитии пневмонии в разном возрасте наблюдаются схожие симптомы, включающие лихорадку с высокой (выше 38 градусов) температурой, а также одышку, хрипы в груди и мучительный кашель. Он предупредил, что при тяжелом течении пневмонии для человека повышается риск смерти.По данным Полибина, вероятность того, что пневмония примет тяжелую форму, повышается не только в силу возрастного фактора, но и при хронических болезнях, иммунодефицитных состояниях. В частности, воспаление легких тяжелее переносят те, кто страдает сердечной недостаточностью или сахарным диабетом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие болезней в пожилом возрасте часто бывает связано с наличием авитаминоза

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