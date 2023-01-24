Врач Полибин рассказал, кто тяжелее переносит пневмонию
По словам эпидемиолога Романа Полибина, люди после 65 лет рискуют пострадать от опасных для жизни тяжелых последствий пневмонии.
Представитель Минздрава России, эпидемиолог Роман Полибин сообщил в комментарии aif.ru, кто из заболевших тяжелее переносит пневмонию.
«Среди детей тяжелее болеют малыши до 5 лет, среди взрослых – люди старше 65», - уточнил врач.
Полибин добавил, что при развитии пневмонии в разном возрасте наблюдаются схожие симптомы, включающие лихорадку с высокой (выше 38 градусов) температурой, а также одышку, хрипы в груди и мучительный кашель. Он предупредил, что при тяжелом течении пневмонии для человека повышается риск смерти.
По данным Полибина, вероятность того, что пневмония примет тяжелую форму, повышается не только в силу возрастного фактора, но и при хронических болезнях, иммунодефицитных состояниях. В частности, воспаление легких тяжелее переносят те, кто страдает сердечной недостаточностью или сахарным диабетом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие болезней в пожилом возрасте часто бывает связано с наличием авитаминоза.
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Роман Полибин
Здоровье
главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, кандидат медицинских наук
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