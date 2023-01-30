Переживания и стресс могут вызвать синдром разбитого сердца

Боль в груди.

Чувство нехватки воздуха.

Дурнота, обморок.

Аритмия.

Другие признаки острой сердечной недостаточности.

Чувствуете ли вы боль в груди после горячего спора или сильного эмоционального потрясения? Таким признаком может проявляться синдром разбитого сердца или кардиомиопатия такоцубо – состояние, возникающее преимущественно у женщин из-за дисбаланса гормонов. Разбитое сердце – реальное состояние, которое имитирует сердечный приступ из-за действия внезапны стрессоров, об этом проинформировало издание Times of India.По словам врачей, в отличие от сердечного приступа, синдром разбитого сердца возникает, когда внезапный стресс, будь то физический или эмоциональный, заставляет сердечную мышцу быстро ослабевать. Помимо кардиомиопатии такоцубо, данный синдром также известен как синдром апикального баллонирования, синдром Геброхена-Герца или стресс-кардиомиопатия.Подавляющее большинство жертв синдрома разбитого сердца – женщины, на их долю приходится около 88 процентов зарегистрированных случаев. Чаще всего, аномалия возникает в связи с наступлением менопаузы и снижением уровня гормона эстрогена, защищающим у женщин сердце от вредного воздействия стрессов. Поскольку уровень эстрогена с возрастом снижается, женщины становятся все более восприимчивыми к действию стрессовых событий. Такими событиями могут быть в том числе внезапные серьезные болезни, операции, смерть близкого человека или другая утрата. Также известны случаи, когда синдром разбитого сердца возникал из-за волнений, связанных с радостными и счастливыми событиями.Эксперты считают, что в большинстве случаев пострадавшие не осознают, что страдают этим нарушением, и, несмотря на некоторые симптомы, они не обращаются к врачам. Общие симптомы включают следующие недомогания.Синдром разбитого сердца считается обратимым – он проходит спустя несколько дней или недель. Но также не исключена вероятность того, что он окажется опасным для жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли принесенный грипп привести к развитию болезни Альцгеймера

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