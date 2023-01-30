Может ли грипп довести до болезни Альцгеймера?

«Хоть многие вирусы и связаны с высоким риском возникновения нейродегенеративных заболеваний, наличие прямой связи между ними не доказано», - сказала специалист.

Болезни Альцгеймера и Паркинсона являются формами деменции – патологического состояния, связанного с разрушением мозговых структур, появлением неблагоприятных неврологических симптомов и потерей когнитивных функций. Недавно со стороны американских исследователей прозвучало мнение о том, что инфекции, среди которых присутствует и грипп, увеличивают подверженность человека нейродегенеративным патологиям, таким как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Невролог Галина Чудинская прокомментировала в интервью «Газете.ru», насколько существенным может быть влияние гриппа на возникновение болезней, свидетельствующих о разрушительных процессах в головном мозге.Чудинская отметила, что исследование зарубежных ученых рассматривает возникновение деменции как возможного осложнения тяжело перенесенного заболевания гриппом. Невролог указала на то, что тяжело болеть при заражении гриппом склонны люди с ослабленным иммунитетом. В свою очередь, люди, у которых ослаблена иммунная система, изначально являются более подверженными заболеваниям нейродегенеративного характера. Именно этим, считает Чудинская, обусловлена связь между перенесенным гриппом и болезнью Альцгеймра или Паркинсона, которые могут возникнуть впоследствии.Врач подчеркнула: чтобы не дать развиться опасным осложнениям после гриппа, в период заболевания важно достаточно отдыхать, не переносить «на ногах» инфекцию – особенно в ее острой стадии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может привести к смерти при гриппе.

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