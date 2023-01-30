Здоровье легких: 5 признаков опасной дыхательной недостаточности
Проблемы с постоянным дыханием и кашлем могут быть связаны с заболеваниями легких, которые способны переходить в серьезные осложнения, если их игнорировать.
По данным National Heart, Blood and Lung Insititute, болезни легких, в том числе астма и ХОБЛ, входят в число ведущих причин смерти во всем мире. Специалисты отмечают, что легкие стареют быстрее, чем другие части тела, так как мы дышим токсичным воздухом, загрязнением и пылью, курим или занимаемся деятельностью, которая портит здоровье органа. Со временем легкие все больше теряют свою силу, и это моет вести к развитию дыхательной недостаточности при котором тело, органы не получают достаточно кислорода. Последствия этого могут быть опасными для жизни.
Очень важно научиться распознавать симптомы респираторных заболеваний, а, замечая их, – своевременно обращаться к врачу.
Одышка. С возрастом одышка может появляться при сильном физическом напряжении, но внезапно возникающая или регулярная одышка – это один из возможных признаков, которые указывают на опасную дыхательную недостаточность.
Какие проблемы с легкими вызывают одышку:
- Астма.
- Избыток жидкости в легких.
- ХОБЛ.
- COVID-19.
- Коллапс легкого.
- Легочная эмболия.
- Туберкулез.
- Легочный фиброз.
- Рак легких.
Что способствует появлению цианоза:
- Астма.
- Инфекция дыхательных путей
- Сгустки крови в артериях легких.
- ХОБЛ.
- Легочная гипертензия.
- Пневмония.
- Тяжелая пневмония.
- Туберкулез.
- Тяжелая инфекция дыхательных путей.
- Бронхит.
- Рак.
Боль в груди при вдохе. Боль в груди, которая усиливается при вдохе или кашле, может объясняться воспалением оболочки легких – плевритом. Кроме того, болевые ощущения возникают при коллапсе легкого и легочном гипертензии, для которой свойственно высокое кровяное давление в легочных артериях.
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