Здоровье легких: 5 признаков опасной дыхательной недостаточности

Астма.

Избыток жидкости в легких.

ХОБЛ.

COVID-19.

Коллапс легкого.

Легочная эмболия.

Туберкулез.

Легочный фиброз.

Рак легких.

Астма.

Инфекция дыхательных путей

Сгустки крови в артериях легких.

ХОБЛ.

Легочная гипертензия.

Пневмония.

Тяжелая пневмония.

Туберкулез.

Тяжелая инфекция дыхательных путей.

Бронхит.

Рак.

По данным National Heart, Blood and Lung Insititute, болезни легких, в том числе астма и ХОБЛ, входят в число ведущих причин смерти во всем мире. Специалисты отмечают, что легкие стареют быстрее, чем другие части тела, так как мы дышим токсичным воздухом, загрязнением и пылью, курим или занимаемся деятельностью, которая портит здоровье органа. Со временем легкие все больше теряют свою силу, и это моет вести к развитию дыхательной недостаточности при котором тело, органы не получают достаточно кислорода. Последствия этого могут быть опасными для жизни.Очень важно научиться распознавать симптомы респираторных заболеваний, а, замечая их, – своевременно обращаться к врачу.С возрастом одышка может появляться при сильном физическом напряжении, но внезапно возникающая или регулярная одышка – это один из возможных признаков, которые указывают на опасную дыхательную недостаточность.Какие проблемы с легкими вызывают одышку:Люди, у которых меньше кислорода в крови, имеют синеватый цвет кожи. Такой цианоз обычно развивается вместе с другими симптомами дыхательной недостаточности.Что способствует появлению цианоза:Его могут вызывать следующие проблемы со здоровьем легких.Если вы постоянно хрипите при дыхании или дышите шумно, это может свидетельствовать о закупорке дыхательных путей и проблемах с функционированием легких. Наиболее распространенными причинами этого являются астма и ХОБЛ.Боль в груди, которая усиливается при вдохе или кашле, может объясняться воспалением оболочки легких – плевритом. Кроме того, болевые ощущения возникают при коллапсе легкого и легочном гипертензии, для которой свойственно высокое кровяное давление в легочных артериях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать синдром разбитого сердца , вызываемый переживаниями и стрессом.

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