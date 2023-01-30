Здоровье легких: 5 признаков опасной дыхательной недостаточности

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легкие

Проблемы с постоянным дыханием и кашлем могут быть связаны с заболеваниями легких, которые способны переходить в серьезные осложнения, если их игнорировать.

По данным National Heart, Blood and Lung Insititute, болезни легких, в том числе астма и ХОБЛ, входят в число ведущих причин смерти во всем мире. Специалисты отмечают, что легкие стареют быстрее, чем другие части тела, так как мы дышим токсичным воздухом, загрязнением и пылью, курим или занимаемся деятельностью, которая портит здоровье органа. Со временем легкие все больше теряют свою силу, и это моет вести к развитию дыхательной недостаточности при котором тело, органы не получают достаточно кислорода. Последствия этого могут быть опасными для жизни.

Очень важно научиться распознавать симптомы респираторных заболеваний, а, замечая их, – своевременно  обращаться к врачу.

Одышка. С возрастом одышка может появляться при сильном физическом напряжении, но внезапно возникающая или регулярная одышка – это один из возможных признаков, которые указывают на опасную дыхательную недостаточность.

Какие проблемы с легкими вызывают одышку:
  • Астма.
  • Избыток жидкости в легких.
  • ХОБЛ.
  • COVID-19.
  • Коллапс легкого.
  • Легочная эмболия.
  • Туберкулез.
  • Легочный фиброз.
  • Рак легких.
Цианоз.  Люди, у которых меньше кислорода в крови, имеют синеватый цвет кожи. Такой цианоз обычно развивается вместе с другими симптомами дыхательной недостаточности.

Что способствует появлению цианоза:
  • Астма.
  • Инфекция дыхательных путей
  • Сгустки крови в артериях легких.
  • ХОБЛ.
  • Легочная гипертензия.
  • Пневмония.
Кашель с кровью. Его могут вызывать следующие проблемы со здоровьем легких.
  • Тяжелая пневмония.
  • Туберкулез.
  • Тяжелая инфекция дыхательных путей.
  • Бронхит.
  • Рак.
Хрипы. Если вы постоянно хрипите при дыхании  или дышите шумно, это может свидетельствовать о закупорке дыхательных путей и проблемах с функционированием легких. Наиболее распространенными причинами этого являются астма и ХОБЛ.

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Боль в груди при вдохе. Боль в груди, которая усиливается при вдохе или кашле, может объясняться воспалением оболочки легких – плевритом. Кроме того, болевые ощущения возникают при коллапсе легкого и легочном гипертензии, для которой свойственно высокое кровяное давление в легочных артериях.

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