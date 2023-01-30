Почему тестостерон снижается у молодых мужчин: врач Смоликова

«Снижается тестостерон при неправильном образе жизни, когда молодые люди поздно ложатся спать, спят недостаточно или длительное время находятся под воздействием искусственного синего цвета от ноутбуков и телефонов. В этих случаях выработка природного мелатонина падает, что сказывается также на уровне тестостерона», - объяснила Наталья Смоликова.

В интервью врача Натальи Смоликовой были перечислены причины снижения содержания главного «мужского» гормона тестостерона в молодом возрасте. Уменьшение концентрации тестостерона по мере старения мужского организма является естественным процессом, но у молодых мужчин это с большой вероятностью становится следствием некой проблемы.Одной из причин врач Смоликова назвала воздействие стресса. У мужчин в его случае происходят неблагоприятные эндокринные изменения, в том числе меняется работа надпочечников, которые начинают «отнимать» у тела ресурсы, обычно используемые для производства тестостерона.Кроме того, медик указала на связь между выработкой главного полового гормона у мужчин и выработкой мелатонина – гормона сна.Беседуя с «Газетой.Ru», врач добавила , что производство тестостерона ассоциируется с развитой и крепкой мышечной массой. Если мужчина ведет такой образ жизни, при котором его мышцы не получают нужной нагрузки, имеет избыток жировой ткани, то его организм наверняка будет испытывать нехватку тестостерона.Помимо этого, на его снижение могут влиять серьезные заболевания: например, сахарный диабет, рак или атеросклероз.Ранее портал MedikForum.ru писал о синдроме разбитого сердца , которые возникает из-за переживаний и стресса.

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