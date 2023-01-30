Изменившаяся речь может оказаться ранним признаком болезни Паркинсона

«люди с ранней стадией болезни Паркинсона говорят более тихим и монотонным тоном».

Болезнь Паркинсона является нейродегенеративной патологией, при которой происходит медленное отмирание клеток мозга. Лекарства от этого недуга нет, но раннее обнаружение его признаков позволяет начать терапию, благодаря которой прогрессирование болезни замедляется и улучшается качество жизни.Ученые, представляющие Каунасский технологический университет, констатировали: ранним симптомом болезни Паркинсона может быть изменившаяся речь –В рамках научного расследования медики использовали искусственный интеллект для анализа речевых моделей. Участников испытаний размещали в звуконепроницаемой кабине, где встроенный микрофон записывал речь. Были сделаны записи того, как говорят люди, страдающие болезнью Паркинсона, так и без нее. Таким образом, было установлено, что при паркинсонизме происходит характерное изменение речи, которая лишается эмоциональной окраски, становится тихой, трудноразличимой для окружающих.В свою очередь, британская служба здравоохранения NHS заявляет, что существует три основных признака болезни Паркинсона – это непроизвольная дрожь отдельных частей тела (тремор), замедленные движения, а также становящиеся жесткими и негибкими мышцы. Более широкий спектр симптомов болезни включает потерю обоняния, проблемы со сном и памятью, нарушения равновесия и падения, депрессивное состояние.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущением скованности в руках может проявляться остеоратрит

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