Ощущение скованности в руках – возможный признак остеоратрита

«Остеоартрит может вызывать болезненность, скованность (особенно по утрам), а также отек суставов рук», - отметил специалист.

Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита – это хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих тканей. Британский врач Кевин Уэйн рассказал изданию Express, что симптомом остеоартрита нередко становится ощущение скованности в руках.Говоря об этом, доктор Кевин Уэйн добавил, что симптомы остеоартрита, как правило, бывают сильнее выражены в доминирующей руке пострадавшего человека. Людям, подозревающим, что у них остеоартрит, специалист порекомендовал записаться на прием к врачу. Эксперт предупредил, что в руке, пораженной остеоартритом, со временем могут развиться дополнительные кости в суставах, известные как остеофиты.Дополнительно он порекомендовал пациентам с остеоартритом осваивать простые упражнения, которые помогут сохранить диапазон движений пальцев.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в образе жизни многих людей оказывает негативное влияние на их позвоночник.

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