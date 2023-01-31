«Дергающийся» глаз может сигнализировать об опухоли мозга
Длительные спазмы глазного века могут быть признаком серьезных заболеваний, если они сопровождаются другими неблагополучными симптомами.
Когда мы говорим «дергается» глаз, то имеем в виду неконтролируемые сокращения мышц глазного века – данное состояние известно как миокимия. Часто проявления миокимии бывают мимолетными, но иногда «дергающийся» глаз становится стойким явлением, сохраняющимся на несколько недель.
Специалисты Кливлендской клиники констатировали, что в некоторых случаях подергивание глаза оказывается тревожным симптомом, который требует посещения врача общей практики.
«Чаще всего подергивание глаз сигнализирует о том, что организм перенапряжен – ему необходимо расслабиться, отдохнуть, снять стресс. Но иногда миокимия век свидетельствует о чем-то серьезном, и понять это можно по некоторым тонким признакам», - цитирует медиков Express Health.
Специалисты назвали несколько «красных флагов», заметных при подергивании глаз и требующих проверки у врача.
- Подергивания века, длящиеся несколько дней и дольше.
- Подергивания, возникающие в других частях тела
- Ощущение слабости, опущение век или двоение в глазах.
- Покраснение глазных белков, опухшие веки.
- Головокружение.
«Опухоль в головном мозге может вызвать проблемы с органами зрения, если оказываются затронуты височная доля, ствол мозга или затылочная доля. Помимо подергивания глаз, на нее также могут указывать изменения зрения. Если такие изменения проявляются внезапно, это следует как можно быстрее обсудить с врачом», - дала совет Кливлендская клиника.
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