«Дергающийся» глаз может сигнализировать об опухоли мозга

«Чаще всего подергивание глаз сигнализирует о том, что организм перенапряжен – ему необходимо расслабиться, отдохнуть, снять стресс. Но иногда миокимия век свидетельствует о чем-то серьезном, и понять это можно по некоторым тонким признакам», - цитирует медиков Express Health.

Подергивания века, длящиеся несколько дней и дольше.

Подергивания, возникающие в других частях тела

Ощущение слабости, опущение век или двоение в глазах.

Покраснение глазных белков, опухшие веки.

Головокружение.

«Опухоль в головном мозге может вызвать проблемы с органами зрения, если оказываются затронуты височная доля, ствол мозга или затылочная доля. Помимо подергивания глаз, на нее также могут указывать изменения зрения. Если такие изменения проявляются внезапно, это следует как можно быстрее обсудить с врачом», - дала совет Кливлендская клиника.

Когда мы говорим «дергается» глаз, то имеем в виду неконтролируемые сокращения мышц глазного века – данное состояние известно как миокимия. Часто проявления миокимии бывают мимолетными, но иногда «дергающийся» глаз становится стойким явлением, сохраняющимся на несколько недель.Специалисты Кливлендской клиники констатировали, что в некоторых случаях подергивание глаза оказывается тревожным симптомом, который требует посещения врача общей практики.Специалисты назвали несколько «красных флагов», заметных при подергивании глаз и требующих проверки у врача.Говоря о серьезных причинах, вызывающих глазные тики, эксперты назвали травму роговицы, аутоиммунные заболевания, двигательные расстройства, а также опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии может указывать повышенная сухость кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.