Врач Евдокимов: подергивание глаза может быть признаком опасных заболеваний

«При хроническом стрессе стоит обратиться к психотерапевту. Восстановить нервную систему может помочь курс витаминов группы B», - посоветовал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если глаз дергается на протяжении недели, игнорировать это не стоит, необходимо обследоваться», - подчеркнул Евдокимов.