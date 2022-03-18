Врач Евдокимов: подергивание глаза может быть признаком опасных заболеваний
В некоторых случаях подергивание глаза указывает на возникновение образований с головном мозге, предупреждает врач.
В интервью врача остеопата Сергея Евдокимова были перечислены проблемы со здоровьем, признаком которых является хорошо знакомое всем явление подергивания глаза. Данный тип тиков известен как миокимия.
Евдокимов заметил, что глаз чаще всего начинает «дергаться», когда человек переутомлен, страдает от нервного напряжения, бессонницы, невроза. В таком случае подергивание века не является заболеванием как таковым и проходит благодаря отдыху, восстановлению нервной системы.
«При хроническом стрессе стоит обратиться к психотерапевту. Восстановить нервную систему может помочь курс витаминов группы B», - посоветовал врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Еще одна причина подергивания глаза – проблемы с шейным отделом позвоночника или лицевым нервом. В некоторых случаях за этим малоприятным симптомом могут скрываться более серьезные и опасные патологии. Евдокимов объяснил: когда подергивание принимает форму блефароспазма с зажмуриванием глаза, это может быть признаком поражения ЦНС, включая образование опухолей в мозге.
Специалист посоветовал обращаться с этим нарушением к неврологу – тот может назначить для уточнения причины МРТ-обследование мозга.
«Если глаз дергается на протяжении недели, игнорировать это не стоит, необходимо обследоваться», - подчеркнул Евдокимов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за постоянным чувством усталости.
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
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