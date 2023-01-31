Сухость кожи бывает признаком больной щитовидной железы и других проблем

«К ухудшению состояния эпидермиса могут приводить болезни щитовидной железы и надпочечников, сахарный диабет, нарушения обмена веществ», - сказала Томс в комментарии «Известиям».

«Сухость кожи может быть связана с рядом неврологических нарушений, в том числе с неврозами и депрессией», - констатировала дерматовенеролог.

Врач перечислила в интервью проблемы со здоровьем, признаком которых может быть повышенная сухость кожи. По словам Анны Томс, сухая кожа может унаследованной особенностью. Кроме того, она часто наблюдается при кожных болезнях, которые тоже часто передаются по наследству. Такими заболеваниями, в частности, являются себорея, экзема, атопический дерматит, псориаз.Также, отметила специалист, сухость кожи нередко бывает признаком эндокринных нарушений.Патологии пищеварительного тракта тоже могут провоцировать появление проблем с кожей. Другая возможная причина ее сухости – нарушения в работе нервной системы.Вместе с тем специалист уточнила: причиной слишком сухой кожи не всегда является именно болезнь. Во многих случаях эта проблема объясняется отклонениями, которые достаточно просто скорректировать – например, для этого нужно начать нормально питаться, чтобы организм получал витамины и микроэлементы, а также пить воду и пользоваться увлажняющими средствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать шум в ушах.

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