Отеки и ночные походы в туалет могут говорить о сердечной недостаточности

«Застойная сердечная недостаточность может затруднить вашу повседневную деятельность. У вас становится меньше энергии, вы не можете вести активный образ жизни. Также это влияет на то, как вы выглядите», - сказал доктор Уайт.

«У пациентов с сердечной недостаточностью часто наблюдается скопление жидкости в брюшной полости, лодыжках и ступнях. В связи с задержкой жидкости у них может увеличиваться вес или им приходится просыпаться ночью, чтобы помочиться».

Утомляемость, потеря тонуса, отсутствие энергии.

Анемия.

Одышка.

Учащенное сердцебиение.

Сухой кашель, не связанный с простудой.

Холодные конечности.

Цианоз (синий оттенок кожи, слизистых, ногтей).

Головокружение и состояния спутанного сознания.

Повышенное беспокойство, тревожность.

Апноэ сна.

Сердечная недостаточность (нередко она называется застойной) представляет собой серьезное заболевание, которое возникает, когда сердце не может получать достаточное количество кислорода и крови, в связи с чем орган слабеет и функционирует неполноценно. Врач Джон Уайт (доктор медицины, магистр здравоохранения) рассказал порталу «Eat This, Not That!», что развитие сердечной недостаточности может быть следствием миокардита – воспаления, затрагивающего сердце при заболевании коронавирусом или гриппом.Также доктор Уайт назвал другие возможные причины опасного нарушения – это гипертония, заболевания почек и щитовидной железы, врожденные сердечные патологии, аритмия, злоупотребление спиртными напитками и табаком, ожирение. Кроме того, к сердечной недостаточности ведут «тихие» инфаркты, которые не сопровождаются характерными сильными симптомами и часто остаются незамеченными.По каким признакам можно выявить наличие сердечной недостаточности? По словам врача, данная проблема влияет на качество жизни.Конкретные симптомы зависят от тяжести сердечной недостаточности, добавил медик. В частности, она делает человека склонным к отекам – например, ног, живота.Другие признаки застойной сердечной недостаточности:Врач подчеркнул: сердечная недостаточность должна выявляться, контролироваться и лечиться. Данное нарушение негативно сказывается на функционировании легких, печени, почек, способствует их поврежению. В худшем случае оно ведет к смерти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется дефицит важного для сердца микроэлемента – магния.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.