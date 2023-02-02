Терапевт Тамара Ильинская рассказала в беседе с «МедикФорум», что с возрастом кровеносные сосуды тела становятся менее гибкими и менее способными поддерживать активный кровоток. В первую очередь снижается кровообращение периферических участков, и потому начинают чаще и сильнее мерзнуть руки и ноги.С приближением старости меняется структура кожи. Она состоит из разных слоев, самым нижним является слой, где тело хранит жир. Этот слой жира является не только энергетическим резервом организма, но и теплоизолятором. С возрастом толщина этого слоя кожи уменьшается, а значит, уменьшается и толщина изолирующего слоя жира. В результате наше тело теряет тепло быстрее, чем раньше.Чем старше становится человек, тем хуже работает его метаболизм – это означает, что тело расходует на производство энергии меньше калорий. Хуже вырабатывается энергия – меньше тепла, это тоже объясняет, почему с возрастом организм начинает хуже переносить холод.Заболевания сердца и щитовидной железы, анемия, диабет – существуют разные заболевания, которые влияют на кровообращение, и подверженность им усиливается с возрастом. Например, повреждение нервов, например, вызванное диабетом, способствует более сильному ощущению холода, особенно в руках и ногах. Также с наступлением старости мы становится более склонными к развитию патологий, повышающих риск гипотермии, т.е. падения температуры тела.Чем старше становятся люди, тем больше возникает причин принимать лекарства. Некоторые из них, в частности, лекарства от высокого кровяного давления, могут вызывать охлаждение в руках и ногах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соблюдение трех правил помогает заполучить крепкий иммунитет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.