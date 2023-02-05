Почему по утрам может возникать пелена перед глазами?

«Бывает, что после пробуждения зрение становится чётким только через несколько минут, но до полной фокусировки кажется, что человек смотрит сквозь пелену или матовое стекло».

«Подобные признаки могут говорить о катаракте или помутнении хрусталика. Это медленно прогрессирующее заболевание, и ощущение пелены увеличивается постепенно», - добавил офтальмолог Фокин, беседуя с изданием «Лайф».

Воспаление зрительного нерва.

Сахарный диабет, резкие скачки уровня сахара в крови, гипергликемия.

Мигрень (появление темной пелены часто предшествует приступу).

Колебания артериального давления (гипертония и гипотония).

Вегетососудистая дистония.

Атеросклероз сосудов.

Анемия.

Прием некоторых лекарств.

Говоря об эффекте возникающей перед глазами пелены по утрам, врач Фокин уточнил:Специалист констатировал, что вызывать данный эффект может так называемый синдром сухого глаза – распространенная проблема среди тех, кто много часов в день проводит за компьютером, или находится большую часть суток в помещении с сухим воздухом вследствие работающего отопления.Но иногда пелена в глазах по утрам бывает обусловлена имеющимися у человека заболеваниями, нарушениями.Если, помимо пелены, в глазах ощущается боль, и человек не может нормально видеть, это может указывать на острый приступ глаукомы в совокупности с резким подъемом внутриглазного давления.Также врач перечислил другие возможные причины, объясняющие, почему по утрам перед глазами может возникать пелена.Специалист отметил, что эффект пелены во всех перечисленных случаях является временным, к зрению возвращается четкость. Одновременно могут ощущаться головная боль, слабость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что корки или болячки в носу могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем.

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