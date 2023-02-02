Корки или болячки в носу могут быть признаком «чего-то опасного»

Лондонский отоларинголог-консультант доктор Унадкат рассказал в интервью The Sun, что на нежную и чувствительную кожу в носу могут оказывать негативное влияние разные факторы: например, изменение погоды , аллергия или вирусы, физическое воздействие, проблемы со здоровьем. Если такая кожа становится раздраженной или повреждается, могут появляться корки или болячки, и иногда это говорит о чем-то очень опасном.По словам доктора Унадкат, образование корок бывает связано с полипами – безболезненными мягкими новообразованиями внутри носа. Как правило, они не несут большой угрозы, однако могут способствовать трудностям с дыханием и потере обоняния. Кроме того, полипы способны расти, и если не заниматься их лечением, они могут блокировать нос.Также, сообщил врач, корки в носу могут быть ранним симптомом воспалительных заболеваний – таких как поражающий кровеносные сосуды гранулематоз и поражающий легкие саркоидоз. Возникающие в носу перфорации могут покрыться коркой из-за турбулентного потока воздуха, заявил эксперт.Рак носа и околоносовых пазух сопровождается симптомами в виде слезотечения, зубной боли, лицевой боли или онемения, односторонней потери слуха, а возникающие пи этом корки в носу могут быть окрашены кровью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему с возрастом организм начинает хуже переносить холод.

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