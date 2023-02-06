Врач объяснил опасность смешивания алкоголя с антибиотиками для печени
По словам врача-нарколога Виталия Холдина, при смешивании алкоголя с антибиотиками возрастает риск развития цирроза печени.
Нарколог Холдин предупредил в интервью о наиболее опасных для здоровья способах употреблять алкоголь. В частности, врач указал на особый вред, наносимый организму смешанным приемом разных видов спиртного.
«Одновременный прием смешанных алкогольных напитков оказывает негативное влияние на весь организм. Особенно это сказывается на работе печени, желудка, поджелудочной железы».
Нарколог объяснил, что при смешивании спиртных напитков эффект опьянения может быть более глубоким, а вызванная им интоксикация тканей – более тяжелой. Это означает, что неблагополучные симптомы будут выражаться значительнее – вплоть до абсолютной потери самоконтроля или потери сознания.
Также Холдин призвал россиян не допускать смешивания алкоголя с антибиотиками – это чревато возникновением очень опасных для человека последствий.
«В ином случае может возникнуть цирроз печени, также и на поджелудочную железу оказывается повышенная нагрузка», - сказал об этом нарколог РИАМО.
Ранее портал MedikForum.ru писал о разрушительных для поджелудочной железы привычках.
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Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области
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