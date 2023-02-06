Врач Вялов назвал разрушительные для поджелудочной железы привычки
Отсутствие боли не означает, что отсутствуют проблемы с поджелудочной железой, заявил врач Сергей Вялов.
По словам гастроэнтеролога и гепатолога Вялова, некоторые распространенные среди россиян привычки являются разрушительными для здоровья поджелудочной железы. В частности, риски серьезных заболеваний этого органа повышают курение и потребление алкогольных напитков.
«Алкоголь и никотин являются главными врагами поджелудочной железы. Они особенно опасны в сочетании с некоторыми продуктами», - поделился врач Вялов в своем телеграм-канале.
Медик добавил, что в российских широтах принято закусывать алкоголь жирными кушаньями и продуктами. Такая привычка крайне вредна для поджелудочной, подчеркнул Вялов:
«Особенно вредит поджелудочной употребление спиртного с майонезными салатами или жирной курицей».
Врач заметил, что при возникновении заболевания железы человек может долго не испытывать дискомфортных симптомов, боли. Неблагополучные признаки возникают, когда орган перестает выделять необходимое количество пищеварительных ферментов – в этом случае, помимо боли, возникают также вздутие и нарушения стулом.
Также медик предупредил, что боли, возникающие из-за проблем с поджелудочной железой, могут ощущаться не в животе, а в спине.
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Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
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