Врач Вялов назвал разрушительные для поджелудочной железы привычки

«Алкоголь и никотин являются главными врагами поджелудочной железы. Они особенно опасны в сочетании с некоторыми продуктами», - поделился врач Вялов в своем телеграм-канале.

«Особенно вредит поджелудочной употребление спиртного с майонезными салатами или жирной курицей».

По словам гастроэнтеролога и гепатолога Вялова, некоторые распространенные среди россиян привычки являются разрушительными для здоровья поджелудочной железы. В частности, риски серьезных заболеваний этого органа повышают курение и потребление алкогольных напитков.Медик добавил, что в российских широтах принято закусывать алкоголь жирными кушаньями и продуктами. Такая привычка крайне вредна для поджелудочной, подчеркнул Вялов:Врач заметил, что при возникновении заболевания железы человек может долго не испытывать дискомфортных симптомов, боли. Неблагополучные признаки возникают, когда орган перестает выделять необходимое количество пищеварительных ферментов – в этом случае, помимо боли, возникают также вздутие и нарушения стулом.Также медик предупредил, что боли, возникающие из-за проблем с поджелудочной железой, могут ощущаться не в животе, а в спине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы с организмом обостряются после 35 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.