Внезапная остановка сердца.

Ишемический инсульт, вызванный тромбом.

Хроническая болезнь почек.

Ишемическая болезнь сердца

Преждевременная смерть в результате сердечно-сосудистых катастроф.

Мерцательная аритмия развивается в результате сбоя в функционировании «электрической системы» сердца – по сути, это наиболее распространенная среди людей форма аритмии. Очень часто мерцательную аритмию диагностируют у страдающих гипертонией, заболеваниями легких и щитовидной железы.Ученые Оксфордского университета совместно со специалистами Массачусетского технологического института дали ответ на вопрос: чем грозит человеку мерцательная аритмия? Ими был выполнен метаанализ результатов 104 соответствующих исследований с участием более 9 миллионов человек, из которых 588 000 страдали мерцательной аритмией.Расчеты исследователей показали, что лица с мерцательной аритмией подвержены рискам следующих опасных нарушений.Выявленные учеными риски свидетельствуют о важности своевременного обследования сердца и раннего выявления аритмии. Лучший способ узнать об имеющемся нарушении – проходить профилактические осмотры и с молодости контролировать артериальное давление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать стойкий запор.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.