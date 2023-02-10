Чем грозит человеку мерцательная аритмия?
Ученые определили, с какими опасными последствиями связано наличие этого нарушения сердечного ритма.
Мерцательная аритмия развивается в результате сбоя в функционировании «электрической системы» сердца – по сути, это наиболее распространенная среди людей форма аритмии. Очень часто мерцательную аритмию диагностируют у страдающих гипертонией, заболеваниями легких и щитовидной железы.
Ученые Оксфордского университета совместно со специалистами Массачусетского технологического института дали ответ на вопрос: чем грозит человеку мерцательная аритмия? Ими был выполнен метаанализ результатов 104 соответствующих исследований с участием более 9 миллионов человек, из которых 588 000 страдали мерцательной аритмией.
Расчеты исследователей показали, что лица с мерцательной аритмией подвержены рискам следующих опасных нарушений.
- Внезапная остановка сердца.
- Ишемический инсульт, вызванный тромбом.
- Хроническая болезнь почек.
- Ишемическая болезнь сердца
- Преждевременная смерть в результате сердечно-сосудистых катастроф.
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