Чем грозит человеку мерцательная аритмия?

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Ученые определили, с какими опасными последствиями связано наличие этого нарушения сердечного ритма.

Мерцательная аритмия развивается в результате сбоя в функционировании «электрической системы» сердца – по сути, это наиболее распространенная среди людей форма аритмии. Очень часто мерцательную аритмию диагностируют у страдающих гипертонией, заболеваниями легких и щитовидной железы.

Ученые Оксфордского университета совместно со специалистами Массачусетского технологического института дали ответ на вопрос: чем грозит человеку мерцательная аритмия? Ими был выполнен метаанализ результатов 104 соответствующих исследований с участием более 9 миллионов человек, из которых 588 000 страдали мерцательной аритмией.

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Расчеты исследователей показали, что лица с мерцательной аритмией подвержены рискам следующих опасных нарушений.
  • Внезапная остановка сердца.
  • Ишемический инсульт, вызванный тромбом.
  • Хроническая болезнь почек.
  • Ишемическая болезнь сердца
  • Преждевременная смерть в результате сердечно-сосудистых катастроф.
Выявленные учеными риски свидетельствуют о важности своевременного обследования сердца и раннего выявления аритмии. Лучший способ узнать об имеющемся нарушении – проходить профилактические осмотры и с молодости контролировать артериальное давление.

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