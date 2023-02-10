На какие заболевания может указывать запор?

32 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/man-suffers-from-diarrhea-hand-hold-tissue-paper-roll-in-front-of-toilet-bowl-constipation-in-bathroom-treatment-stomach-pain-and-hygiene-health-care_28872339.htm#page=2&query=constipation&position=16&from_view=search&track=sph
запор

Запор может быть как самостоятельной проблемой, так и возникать в качестве симптома основного заболевания.

Часто возникающий и тем более длительный запор является серьезным поводом для обращения к врачу. Вызываемое им натуживание может вести к разным осложнениям, включая такие как анальные трещины (небольшие разрывы кожи вокруг ануса), геморрой, кровотечение из прямой кишки или ее выпадение. Кроме того запор может возникать в качестве признака другой проблемы, возникшей в организме, – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказала  врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская.

Врач перечислила следующие заболевания, связанные с хроническими запорами.

Синдром раздраженного кишечника (СРК). У людей с СРК пищеварительная система часто сокращается очень медленно. Плохая перистальтика замедляет движение пищевых масс по кишечнику. Помимо запора, другие симптомы нарушения включают вздутие, боль в животе, чередование эпизодов диареи и запора.
  • Другие проблемы с кишечником: запор может объясняться такими состояниями, как непроходимость от рака толстой кишки или других типов опухолей в кишечнике, стриктуры (сужение кишечника), ослабление стенки между прямой кишкой и влагалищем (у женщин), воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).
Эндокринные и метаболические нарушения. В частности, к запору склонны люди, болеющие сахарным диабетом, при котором нередко поражаются нервы, и это негативно влияет на деятельность кишечника. Кроме того, часто возникающий запор может указывать на гипотиреоз – недостаточную активность щитовидной железы.

Вдобавок на развитие запоров влияют нехватка калия и магния в организме, плохое функционирование почек

Неврологические заболевания. Работа прямой кишки тесно связана с деятельностью мышц и нервов в ректальной области. Заболевания, оказывающие влияние на состояние мышц и нервной системы, часто соотносятся с проблемами опорожнения. В частности, запор становится проблемой при развитии болезни Паркинсона, рассеянного склероза или БАС (боковой амиотрофический склероз), а также в случаях травм или опухолей спинного мозга.

Психические расстройства. Исследования показывают, что люди с хроническими запорами часто имеют расстройства психоэмоциональной сферы – депрессию, тревожность, расстройства пищевого поведения (булимия, анорексия). Предположительно на желудочно-кишечный тракт в их случае влияет снижение уровня серотонина.

Необычные признаки диабета 2 типа: ваш запор может указывать на высокий сахар в крови


Люди с деменцией могут также испытывать хронические запоры.

7 болезней, на которые может указывать запор


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слабость и сонливость могут быть одними из первых признаков туберкулеза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Чередование приступов запора и диареи может указывать на 3 заболевания
От запора до рака: на что может указывать боль в толстой кишке
Врач Тейлор: напряжение в туалете может вызвать выпадение прямой кишки - симптомы
Теги : запор, признаки болезней, пищеварение