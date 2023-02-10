На какие заболевания может указывать запор?

Другие проблемы с кишечником: запор может объясняться такими состояниями, как непроходимость от рака толстой кишки или других типов опухолей в кишечнике, стриктуры (сужение кишечника), ослабление стенки между прямой кишкой и влагалищем (у женщин), воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).

Часто возникающий и тем более длительный запор является серьезным поводом для обращения к врачу. Вызываемое им натуживание может вести к разным осложнениям, включая такие как анальные трещины (небольшие разрывы кожи вокруг ануса), геморрой, кровотечение из прямой кишки или ее выпадение. Кроме того запор может возникать в качестве признака другой проблемы, возникшей в организме, – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская.Врач перечислила следующие заболевания, связанные с хроническими запорами.У людей с СРК пищеварительная система часто сокращается очень медленно. Плохая перистальтика замедляет движение пищевых масс по кишечнику. Помимо запора, другие симптомы нарушения включают вздутие, боль в животе, чередование эпизодов диареи и запора.В частности, к запору склонны люди, болеющие сахарным диабетом, при котором нередко поражаются нервы, и это негативно влияет на деятельность кишечника. Кроме того, часто возникающий запор может указывать на гипотиреоз – недостаточную активность щитовидной железы.Вдобавок на развитие запоров влияют нехватка калия и магния в организме, плохое функционирование почекРабота прямой кишки тесно связана с деятельностью мышц и нервов в ректальной области. Заболевания, оказывающие влияние на состояние мышц и нервной системы, часто соотносятся с проблемами опорожнения. В частности, запор становится проблемой при развитии болезни Паркинсона, рассеянного склероза или БАС (боковой амиотрофический склероз), а также в случаях травм или опухолей спинного мозга.Исследования показывают, что люди с хроническими запорами часто имеют расстройства психоэмоциональной сферы – депрессию, тревожность, расстройства пищевого поведения (булимия, анорексия). Предположительно на желудочно-кишечный тракт в их случае влияет снижение уровня серотонина.Люди с деменцией могут также испытывать хронические запоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слабость и сонливость могут быть одними из первых признаков туберкулеза

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