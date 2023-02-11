Терапевт Рябков: весной и летом возможна новая волна коронавируса

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По мнению врача-терапевта Андрея Рябкова, с концом сезонной заболеваемости гриппом начнется рост заболеваемости коронавирусом.

Врач Рябков отметил в интервью, что размножение коронавируса в отличие от гриппа не зависит от сезонности. По словам медика, весной и летом, когда уже не будет злободневной проблема гриппа, россияне могут столкнуться с новой волной коронавируса.

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«В течение года может произойти появление новых волн распространения инфекции по мере уменьшения заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ, особенно в весенне-летний период», - сказал он.

Беседуя с URA.RU, врач Рябков уточнил: сегодня грипп является более массовым, случаи заражения им пока преобладают над COVID-19. В России, добавил специалист, случаи инфицирования коронавирусом – это, в основном, заражение штаммом «омикрон», его вариантами.

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Теги : коронавирус, новая волна в России, Андрей Рябков