Терапевт Рябков: весной и летом возможна новая волна коронавируса

«В течение года может произойти появление новых волн распространения инфекции по мере уменьшения заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ, особенно в весенне-летний период», - сказал он.

Врач Рябков отметил в интервью, что размножение коронавируса в отличие от гриппа не зависит от сезонности. По словам медика, весной и летом, когда уже не будет злободневной проблема гриппа, россияне могут столкнуться с новой волной коронавируса.Беседуя с URA.RU, врач Рябков уточнил : сегодня грипп является более массовым, случаи заражения им пока преобладают над COVID-19. В России, добавил специалист, случаи инфицирования коронавирусом – это, в основном, заражение штаммом «омикрон», его вариантами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими осложнениями грозит человеку перенесенная на ногах ОРВИ:

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.