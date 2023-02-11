Какими осложнениями грозит перенесенная на ногах ОРВИ: врач Шуппо

«если человек переносит болезнь на ногах и не дает возможности организму восстановиться, то он рискует получить осложнения».

«После коронавируса, гриппа и даже ОРВИ возникают разные осложнения – от снижения памяти и концентрации внимания, до развития деменции у пожилых людей», - заявила врач.

При заболевании ОРВИ крайне важно соблюдать постельный режим, как и в целом достаточно спать, отдыхать, пить жидкости. Если человек и во время болезни работает, занимается решением каких-то дел, стремится быть активным, – это может пагубно сказаться на организме. Пренебрежение постельным режимом на первой стадии заболевания грозит человеку тем, что его восстановление после инфекции затянется на более длительный период. Также, сказала врач Шуппо,В комментарии агентству «Прайм» медик уточнила, что осложнениями ОРВИ в случаях неправильного лечения могут стать поражения ЦНС. Неврологические или когнитивные расстройства, возникающие при этом, могут быть как нетяжелыми и временными, так и значительно более серьезными.Шуппо посоветовала людям, которые чувствуют первые симптомы заболевания, отказаться от всех нагрузок и отлежаться – это лучшее, что можно сделать при начавшемся ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том картофельное пюре было названо врачом одним из самых полезных блюд при простуде

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