Хроническая усталость может быть признаком врожденного порока сердца
Существует много причин этой аномалии, в том числе наследственные проблемы, краснуха, прием лекарств, алкоголизм (у родителей).
Врожденные пороки сердца являются одними из самых распространенных врожденных пороков у детей во всем мире. Данный дефект обычно влияет на то, как кровь течет через сердце и циркулирует по всему телу. Врожденный порок сердца может варьироваться от относительно легкой, небольшой проблемы до тяжелых состояний – это поражение любой из структур сердца, включая артерии, клапаны, камеры и перегородки, с которой ребенок появляется на свет.
«Некоторые из тяжелых категорий врожденных пороков сердца включают отсутствие желудочка, дефект перегородки, прерванную дугу аорты, аномалию Эбштейна, транспозицию артерий, атриовентрикулярный дефект и многие другие», - сообщил в беседе с «МедикФорум» хирург Евгений Ширяев.
Какие признаки указывают на врожденный порок сердца?
По словам врача, такие признаки часто замечаются и фиксируются уже во взрослом возрасте. Вот что они включают.
- Нерегулярный сердечный ритм (аритмия).
- Синюшность кожи, губ, ногтей.
- Одышка.
- Хроническая усталость.
- Склонность к отекам.
Курение, употребление алкоголя и некоторых лекарство во время беременности тоже связаны с повышенным риском пороков сердца у потомства, подчеркнул врач.
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