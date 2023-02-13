Хроническая усталость может быть признаком врожденного порока сердца

«Некоторые из тяжелых категорий врожденных пороков сердца включают отсутствие желудочка, дефект перегородки, прерванную дугу аорты, аномалию Эбштейна, транспозицию артерий, атриовентрикулярный дефект и многие другие», - сообщил в беседе с «МедикФорум» хирург Евгений Ширяев.

Нерегулярный сердечный ритм (аритмия).

Синюшность кожи, губ, ногтей.

Одышка.

Хроническая усталость.

Склонность к отекам.

Врожденные пороки сердца являются одними из самых распространенных врожденных пороков у детей во всем мире. Данный дефект обычно влияет на то, как кровь течет через сердце и циркулирует по всему телу. Врожденный порок сердца может варьироваться от относительно легкой, небольшой проблемы до тяжелых состояний – это поражение любой из структур сердца, включая артерии, клапаны, камеры и перегородки, с которой ребенок появляется на свет.Какие признаки указывают на врожденный порок сердца?По словам врача, такие признаки часто замечаются и фиксируются уже во взрослом возрасте. Вот что они включают.Известно, что врожденный порок сердца передается по наследству и, следовательно, может быть генетическим заболеванием. Помимо генетической предрасположенности фактором его возникновения может стать также краснуха, перенесенная женщиной во время беременности, или же гестационный диабет.Курение, употребление алкоголя и некоторых лекарство во время беременности тоже связаны с повышенным риском пороков сердца у потомства, подчеркнул врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему можно проснуться с головной болью.

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