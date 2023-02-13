Почему можно проснуться с головной болью и когда необходимо обращаться к врачу?

Боль стала возникать чаще.

Стала ощущаться более серьезной, интенсивной.

Не наступает улучшения при использовании безрецептурных препаратов.

Одновременно возникают спутанность сознания или проблемы с пониманием речи.

Поднимается температура тела.

Возникают онемение, слабость или паралич одной стороны тела.

Сковывает мышцы шеи.

Нарушается зрение.

Нарушается речь.

Нарушается равновесие тела.

Возникают тошнота или рвота (если они явно не связаны с гриппом или похмельем).

О том, почему можно проснуться с головной болью, рассказали британские специалисты. Представители NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) сообщили, что головные боли проявляются в разных вариантах – от краткосрочных приступов, до тяжелых и даже опасных для жизни состояний. Большинство их случаев объясняются обезвоженностью, злоупотреблением алкоголем, слишком долгим пребыванием на солнце, заболеванием простудой или гриппом, воздействием стресса. Серьезного беспокойства они не вызывают.Но постоянная головная боль по утрам может быть потенциальным индикатором основной проблемы. Предупреждение специалистов об этом приводится в издании The Sun.По их словам, утренняя головная боль обычно начинается между 4:00 и 9:00 и часто имеет тенденцию прерывать сон человека.Головная боль, связанная с мигренью, часто кажется пульсирующей, человек с ней становится «абсолютно разбитым».Кластерная головная боль напоминают жжение, зачастую она концентрирует в области вокруг глаз и вызывает ощущение невозможности открыть их.Синусовая головная боль, обычно вызванная инфекцией или болезнью, сосредоточена вокруг носа, у глаз или во лбу.Другие типы утренней головной боли могут включать пароксизмальную головную боль и головную боль, связанную с лекарственным перенапряжением.Почему возникают головные боли?Исследования показали, что головные боли по утрам могут вызываться нарушениями циркадных ритмов – обычно это происходит из-за рассогласования между естественными биологическими часами и временем, когда человек фактически спит.Кроме того, голова после пробуждения утром может болеть из-за других проблем со сном, таких как нарколепсия, лунатизм, сон с неправильной подушкой, бруксизм, синдром беспокойных ног, апноэ.Проблемы с психическим и неврологическим здоровьем тоже могут стать причиной пробуждения с головной болью. Среди них – депрессия, тревожность, опухоли головного мозга, высокое кровяное давление и инсульт.Людям, которые испытывает головную боль утром, следует обратиться к врачу при следующих признаках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что регулярный качественный сон обеспечивает организму защиту от рака

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