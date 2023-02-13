Приступы эпилепсии у маленьких детей часто остаются не диагностированными

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маленький ребенок

Эпилептические приступы у маленьких детей часто остаются не диагностированными, поскольку они не похожи на типичные припадки.

Эпилепсия представляет собой неврологическое расстройство, при котором становится аномально высокой электрическая активность мозга, – это приводит к судорогам и периодам необычного поведения, иногда к потере сознания. Особой проблемой в диагностике этого нарушения является выявление эпилепсии в раннем возрасте, у маленьких детей.

Неврологи из больницы Амрита в Фаридабаде (Индия) отметили, что не выявленная и не леченая в детские годы жизни эпилепсия может в долгосрочной перспективе привести к инвалидности, обусловить двигательные нарушения и когнитивные проблемы, спровоцировать развитие эпилептической энцефалопатии,

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«Поздняя диагностика детей с эпилепсией является серьезной проблемой. Их мозг все еще развивается, и повторяющиеся припадки на этом этапе могут привести к пожизненным нарушениям», - цитирует врачей издание New Delhi:

По словам неврологов, приступы у маленьких детей часто остаются не диагностированными, поскольку они бывают не похожи на типичные припадки. Не все дети, страдающие эпилепсией, подвержены судорогам. Ее симптомы могут варьироваться и включают следующие особенности.
  • Подолгу застывающий на одной точке взгляд.
  • Быстрое моргание.
  • Затрудненное дыхание.
  • Внезапные подергивания (которые ошибочно принимаются у детей за испуг).
  • Отсутствие реакции на слова.
  • Потери контроля над мочевым пузырем.
  • Внезапное падение без какой-либо причины.
  • Ритмичное покачивание головой.
  • Растерянный вид с блуждающим, несфокусированным взглядом.
Медики рекомендуют родителям детей с такими симптомами обязательно показаться неврологу.

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