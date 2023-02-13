Приступы эпилепсии у маленьких детей часто остаются не диагностированными

«Поздняя диагностика детей с эпилепсией является серьезной проблемой. Их мозг все еще развивается, и повторяющиеся припадки на этом этапе могут привести к пожизненным нарушениям», - цитирует врачей издание New Delhi:

Подолгу застывающий на одной точке взгляд.

Быстрое моргание.

Затрудненное дыхание.

Внезапные подергивания (которые ошибочно принимаются у детей за испуг).

Отсутствие реакции на слова.

Потери контроля над мочевым пузырем.

Внезапное падение без какой-либо причины.

Ритмичное покачивание головой.

Растерянный вид с блуждающим, несфокусированным взглядом.

Эпилепсия представляет собой неврологическое расстройство, при котором становится аномально высокой электрическая активность мозга, – это приводит к судорогам и периодам необычного поведения, иногда к потере сознания. Особой проблемой в диагностике этого нарушения является выявление эпилепсии в раннем возрасте, у маленьких детей.Неврологи из больницы Амрита в Фаридабаде (Индия) отметили, что не выявленная и не леченая в детские годы жизни эпилепсия может в долгосрочной перспективе привести к инвалидности, обусловить двигательные нарушения и когнитивные проблемы, спровоцировать развитие эпилептической энцефалопатии,По словам неврологов, приступы у маленьких детей часто остаются не диагностированными, поскольку они бывают не похожи на типичные припадки. Не все дети, страдающие эпилепсией, подвержены судорогам. Ее симптомы могут варьироваться и включают следующие особенности.Медики рекомендуют родителям детей с такими симптомами обязательно показаться неврологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на врожденный порок сердца.

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