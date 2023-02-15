Употребление фруктозы может быть связано с болезнью Альцгеймера

«Реакция выживания, помогавшая древним людям, теперь приводит к перееданию жирной и сладкой пищей, вызывая избыточное производство фруктозы. Хроническое и стойкое снижение церебрального метаболизма, вызванное повторяющимся метаболизмом фруктозы, способствует прогрессирующей атрофии мозга и потере нейронов со всеми признаками болезни Альцгеймера», - констатировали исследователи.

Новое исследование предупреждает, что рацион питания способствует развитию болезни Альцгеймера, а некоторые виды сахара оказывают особенно заметное негативное влияние на работу мозга – об этом проинформировал American Journal of Clinical Nutrition. Согласно данным исследования, которые были опубликованы в нем, возникновение деменции тесно связано с содержанием фруктозы в организме.Фруктоза – это тип сахара, который естественным образом содержится во фруктах, фруктовых соках, некоторых овощах и меде. Натуральный подсластитель также является основным компонентом столового сахара и кукурузного сиропа, который используется для ароматизации многих обработанных пищевых продуктов и напитков. Именно их активное потребление, считают исследователи, способствует тем процессам в мозге, которые ведут к появлению болезни Альцгеймера.Ученые обнаружили, что под воздействием фруктозы происходит снижение метаболизма в разных областях мозга, снижается приток крови к коре головного мозга, отвечающей за самоконтроль, а также к гиппокампу и таламусу. По мнению исследователей, такая реакция уходит корнями во времена далеких предков людей, которых приходилось выживать в суровых условиях дефицита пищи. Но древним людям она обеспечивала возможность сохранить себе жизнь, тогда в современном мире идет во вред мозгу. Ученые связывают это с тем, как изменилось количество потребляемой фруктозы – сегодня она поглощается в высоких дозах, присутствуя не только в ягодах или фруктах.Их данные говорят, что в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера обнаруживаются высокие уровни фруктозы. Именно с ее содержанием они связывают воспаление, которое ведет к нейронной дегенерации, свойственной деменции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут стать провокаторами болезненных приступов подагры.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.