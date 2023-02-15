Продукты, которых нужно избегать из-за риска болезненных приступов подагры

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подагра

Одним из болезненных проявлений подагры являются обострения воспаления в большом пальце ноги.

Подагра является типом артрита, для которого характерны тяжелые внезапные приступы воспаления в суставах. Часто такие приступы возникают в большом пальце ноги, а также могут затрагивать лодыжки, колени, локти, запястья. Обычно при внезапном приступе подагры возникают сильная боль, припухлость и покраснение в зоне пораженного сустава.

В интервью изданию Express врач-ревматолог Теодор Филдс рассказал, что «определенные продукты» могут вызвать обострение болезненных приступов подагры. В частности, доктор Филд пояснил, что людям с генетической предрасположенностью к подагре нужно исключать из ужина продукты, насыщенные веществами пуринами. Кроме того важно в целом контролировать их количество в рационе.

Продукты, богатые пуринами, включают в себя:
  • Субпродукты, такие как печень и почки.
  • Красное мясо, говядина и свинина.
  • Моллюски, мидии, морские гребешки, устрицы.
При расщеплении пуринов увеличивается содержание в организме уратов – солей мочевой кислоты. Накапливаясь в крови, они кристаллизуется вокруг сустава и своим воздействием вызывают болезненность, провоцируют обострение воспаления в нем. Также уровень уратов в крови повышается вследствие употребления и расщепления алкоголя (в каком угодно виде).

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Доктор Филдс добавил, что к подагре бывают склонны люди со сниженной функцией почек, например, из-за высокого кровяного давления или диабета. Также риск ее развития повышают ожирение и метаболический синдром, хроническая сердечная недостаточность.

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Теги : подагра, вредные продукты, Теодор Филдс