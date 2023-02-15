4 признака сердечной недостаточности, которые советуют знать врачи

одышка – может возникать как после активности, так и в состоянии покоя; а также может ухудшаться, когда человек лежит или спит.

усталость – при сердечной недостаточности утомительными и тяжелыми могут казаться любые физические нагрузки, даже несерьезные.

опухшие лодыжки и ноги – они становятся такими из-за скопления жидкости: утром отеки меньше, а днем могут усиливаться.

ощущение головокружения и обморока – оно может возникнуть в любой момент.

Сердечная недостаточность возникает, когда орган (сердце) не может правильно перекачивать кровь по телу, став слишком слабым или жестким. Данное состояние называют «тихим убийцей»: оно может долго оставаться неопознанным, способствуя увеличению рисков таких состояний как инфаркт миокарда и инсульт головного мозга. Кроме того, развитие сердечной недостаточности часто бывает сопряжено с возникновением ишемической болезни сердца, гипертонии, аритмии.Специфического лечения сердечной недостаточности нет – ее терапия сводится к контролю состояния и недопущению симптомов ухудшения с помощью приема лекарств, хирургического вмешательства, установки кардиостимулятора.По данным медицинского журнала Heart, существуют признаки сердечной недостаточности, которые врачи советуют знать всем взрослым людям и не игнорировать их.Наиболее распространенными проявлениями сердечной недостаточности являются:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапное появление седины может быть сигналом о проблемах со здоровьем

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