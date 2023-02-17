Ранние симптомы, которые можно заметить при развитии деменции

Деменция – это состояние, которое относится к группе нарушений, влияющих на работу мозга. Существуют разные его типы, наиболее распространенным является болезнь Альцгеймера (на нее приходится от 50 до 75 процентов всех диагностированных случаев деменции). Особенно часто подвергаются данному заболеванию пожилые женщины: по данным ВОЗ, женщины старше 60 лет в два раза чаще страдают от болезни Альцгеймера, чем от рака молочной железы.Специалисты рассказали, какие ранние симптомы можно заметить при развитии деменции, их рекомендации опубликовало издание The Sun.Является типичным ранним признаком слабоумия. Человек все чаще забывает недавние события, но помнит факты и детали прошлого.Еще одним ранним симптомом деменции является значительное изменение настроения или характера. Деменция влияет на суждения и самосознание, то, как человек думает или как он действует.При развитии деменции происходит потеря интереса к тем занятиям и хобби, которые раньше доставляли человеку удовольствие, занимали время, были предметом обсуждения. Часто это происходит в связи с тем, как слабоумие влияет на мышление и память.Все чаще возникающая дезориентация – еще один ранний признак заболевания мозга. Человек чем-то занимается, но вдруг перестает понимать, зачем он это делает, забывая изначально поставленную цель.Больным деменцией свойственно совершать необычные, необдуманные действия, выходящие за рамки их типичного поведения.Если у близкого человека вдруг то и дело стали возникать проблемы с прохождением знакомых маршрутов, это может быть поводом для беспокойства. Люди с деменцией начинают плутать и теряться в местах, где уже бывали много раз.Также маркером слабоумия являются трудности с передачей своих мыслей и эмоций. Деменция влияет на общение и язык человека – ему становится все тяжелее подбирать нужные слова, он все чаще употребляет слова в неправильном значении.Для людей, подвергающихся слабоумию, простые задачи, такие как приготовление чашки чая или запирание двери, могут стать трудными, поскольку функция мозга и когнитивная деятельность начинают ухудшаться. Поддержание дома в чистоте, оплата счетов, хранение продуктов – базовая рутина жизни, требующая самостоятельного исполнения и контроля, при деменеции не может поддерживаться должным образом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на мини-инсульт.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.