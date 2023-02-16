Признаки мини-инсульта: требуют оказания помощи в течение нескольких часов

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плохое самочувствие

Мини-инсульт часто предшествует полноценному инсульту.

Наиболее распространенный тип инсульта известен как ишемический инсульт. На его долю приходится около 85 процентов всех инсультов; он вызывается тромбом, препятствующим притоку крови к мозгу.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology , почти четверть пациентов, перенесших ишемический инсульт, сначала переносят мини-инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Примерно в половине случаев мини-инсульт возникает за несколько дней до настоящего инсульта, но бывает и так, что ТИА возникает за день или за несколько часов до полномасштабного инсульта головного мозга.

Исследователи подчеркивают, что людям с мини-инсультом необходимо оказать помощь в течение нескольких часов – это поможет предотвратить более серьезный приступ.

Вот признаки, по которым можно узнать микроинсульт.

Лицо. Оно перекашивается, половина лица выглядит опускающейся книзу. Также человек может быть не в состоянии улыбаться, уголки его рта или глаз начинают опускаться.

Руки. Пострадавший человек может быть не в состоянии поднять одновременно обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной конечности.

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Речь. Становится невнятной или искаженной, или человек может вообще не говорить. Также могут быть проблемы с пониманием того, что говорят окружающие.

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Другие предупреждающие признаки ТИА
  • Паралич одной стороны тела.
  • Внезапная потеря зрения, помутнение или двоение в глазах.
  • Головокружение.
  • Спутанность сознания.
  • Проблемы с балансом и координацией тела, падение.
  • Затрудненное глотание (дисфагия).
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на сердечную недостаточность.

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