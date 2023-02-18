Недержание мочи является скрываемой мужчинами проблемой

«Количество мужчин, страдающих недержанием, намного выше того, что было известно до сих пор. Причем это касается не только мужчин среднего и пожилого возраста с проблемами предстательной железы, но и молодых людей», - заявили представители Prostate Cancer UK.

О проблеме мужского недержания напомнили специалисты британской организации, специализирующейся на раке простаты, Prostate Cancer UK. По и словам, примерно половина мужчин испытывали ранее или до сих пор страдают от недержания мочи, но в большинстве своем скрывают это.Согласно их данным, недержание мочи у мужчин обычно бывает связано с проблемами в предстательной железе. У молодых этому способствует воспаление железы (простатит). В старшем возрасте наиболее частой причиной является доброкачественная гиперплазия предстательной железы.Медики отметили, что недержание мочи у мужчин часто вызывается напряжением, или бывает императивным. Императивное мочеиспускание означает внезапную и сильную потребность помочиться, сопровождаемую подтеканием. Также может чувствоваться потребность в частом посещении туалета, в том числе ночью.Помимо этого, может наблюдаться стрессовое недержание мочи, которое характеризуется подтеканием при давлении на мочевой пузырь, возникающем из-за кашля, чихания, смеха, поднятия тяжестей.Специалисты констатировали, что недержание может оказывать серьезное негативное воздействие на качество жизни у мужчин. Во многихх случаях они испытывают стресс, депрессию. При этом, как показывают опросы, мужчины стыдятся данной проблемы и тщательно скрывают ее. Эксперты настоятельно рекомендуют мужчинам обращаться к врачу при появлении неконтролируемого подтекания или недержания мочи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка ходить в туалет «на всякий случай» вредит здоровью

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