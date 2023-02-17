«Если вы хотите сохранить здоровый мочевой пузырь, пользуйтесь туалетом только тогда, когда вам действительно нужно помочиться. Делая это «на всякий случай», вы можете оказать вредную услугу мочевому пузырю, который приучится опорожняться до того, как будет должным образом наполняться», - констатировала физиотерапевт.

Привычка ходить в туалет «на всякий случай» вредит здоровью – конкретно от нее страдает тазовое дно и мочевой пузырь. Об этом предупредила в интервью физиотерапевт Тиффани Секейра, которая также призвала не пользоваться туалетом, когда в этом нет реальной физиологической потребности. В противном случае такая практика может вызвать серьезные дисфункции в работе органов мочевыделительной системы, подчеркнула медик.Изданию Mirror специалист объяснила: когда человек идет в туалет без непосредственной потребности в мочеиспускании, он опорожняет пузырь, который еще не наполнен. Если делать это регулярно, может возникнуть путаница в сигналах между мозгом и мочевым пузырем. Мозг начнет воспринимать как норму необходимость опорожнять еще не наполненный пузырь – в результате человек будет испытывать сильные позывы даже при небольших количествах мочи. В свою очередь, постоянное мочеиспускание при незначительных объемах мочи в пузыре может способствовать тому, что он начнет ослабевать и уменьшаться, а это может вызывать недержание мочи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за редкой смены постельного белья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.