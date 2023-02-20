Кардиолог Беленков рассказал, как принимать лекарства при гипертонии

«При лечении гипертонии чрезвычайно важно соблюдать правила приема лекарств – это продлевает жизнь на пять-семь лет», - констатировал академик РАН.

«Поэтому существует простая рекомендация, которая позволяет держать эту болезнь под контролем: назначенные лекарства надо принимать заранее, а не в тот момент, когда давление уже повысилось», - уточнил Беленков.

В интервью врача-кардиолога, доктора медицинских наук Юрия Беленкова прозвучали рекомендации о том, как следует принимать лекарства людям, страдающим гипертонической болезнью.Медик объяснил : обычно при гипертонии назначаются препараты с пролонгированным действием – они начинают действовать только спустя 3 часа, но их эффект длится около суток.Если же «подскочившее» давление нужно понизить за более короткое время, принимать следует лекарства с более ранним началом действия, добавил врач. Беседуя с «АиФ», он конкретизировал: это должны быть средства, начинающие работать через 10 или 15 минут после употребления и действующие не дольше часа. Беленков добавил, что опытные пациенты с гипертонией принимают лекарство с длительным действием утром, как назначил им врач, – но при этом всегда имеют в наличии и «быстрые» препараты, способные снижать внезапно повысившееся АД за минуты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывает жжение в ногах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.