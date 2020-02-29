Кардиолог Беленков назвал лучшие способы снизить высокое давление без лекарств
Чтобы снизить высокое давление без применения лекарств, в первую очередь нужно отказаться от употребления алкоголя и курения – при давлении до 150 данная мера работает лучше диет и физнагрузок в совокупности, сообщил российский кардиолог Юрий Беленков.
Как передает MedikForum, завкафедрой госпитальной терапии Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков назвал в интервью «АиФ» лучшие способы снизить высокое давление без помощи лекарств. По словам специалиста, при верхней планке давления до 150 вполне реально добиться снижения показателей гипертонии без применения медикаментов. Тем, чье давление достигло этой цифры, без лекарств не обойтись.
«Пока у человека высокое нормальное давление или пограничные показатели, можно применять любые нелекарственные методы – диету, физическую нагрузку. Номер один среди этих мер именно для нашей страны – полное прекращение или резкое сокращение алкоголя и курения, это более эффективно», - заметил кардиолог.
Ученые из США пришли к заключению, что отслеживание артериального давления может стать лучшим простым способом продлить жизнь – в первую очередь, тем, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кардиолог Беленков убежден: начальную стадию гипертонии эффективно помогают корректировать без употребления лекарств физические упражнения в комплексе с правильным питанием.
«Уровень нагрузки должен быть таким, чтобы не превышать предельную норму частоты сердечных сокращений 120-130 ударов в минуту», - подсказал врач.
Говоря о другом нелекарственном способе снизить высокое давление – отказе от соли – Юрий Беленков заметил: ее исключение необходимо только тяжелым гипертоникам с поражением почек. Остальным достаточно не досаливать готовые блюда.
Из продуктов питания Беленков рекомендует вводить в рацион чеснок, лук, помидоры, огурцы, оливки, оливковое масло, подсолнечное, льняное, рапсовое масла, рыбу семейства тресковых. От булочек и тортов при высоком давлении лучше отказаться. Спагетти из пшеницы твердых сортов, хлеб из муки грубого помола вполне разрешены.
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