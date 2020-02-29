Кардиолог Беленков назвал лучшие способы снизить высокое давление без лекарств

«Пока у человека высокое нормальное давление или по­граничные показатели, можно применять любые нелекарственные методы – диету, физическую нагрузку. Номер один среди этих мер именно для нашей страны – полное прекращение или резкое сокращение алкоголя и курения, это более эффективно», - заметил кардиолог.

«Уровень нагрузки должен быть таким, чтобы не превышать предельную норму частоты сердечных сокращений 120-130 ударов в минуту», - подсказал врач.