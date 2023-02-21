Боль в груди справа может быть признаком панкреатита, пневмонии и воспаления сердца

Воспаление желчного пузыря (холецистит) возникает при чрезмерном скоплении желчи в связи с появлением камней в желчном пузыре, которые закупоривают выводящий из органа проток. Когда желчный пузырь воспаляется, человек может чувствовать сильную боль в верхней правой части живота, иногда иррадиирующую в правое плечо или правую часть спины.. В его случае происходит воспаление поджелудочной железы – при этом пищеварительные ферменты начинают работать, еще находясь в железе. Панкреатит может возникнуть по ряду причин, включая злоупотребление алкоголем и камни в желчном пузыре. Боль в правой половине грудной клетки не является специфическим признаком панкреатита. Однако он провоцирует боль в верхней части живота, которая может иррадиировать и ощущаться как боль в груди.Заболевание возникает, когда воспаляется мембрана (плевра), выстилающая внутреннюю часть грудной полости. Это может вызывать боль с обеих сторон грудной клетки при вдохе или выдохе, кашле, чихании или смехе, а также боли в плечах и спине.Будучи инфекцией возникающей в одном или сразу двух легких, пневмония сопровождается кашлем, иногда с мокротой, а также болью с обеих сторон грудной клетки. Такую боль в груди, например, заболевший человек может ощущать при дыхании.Внезапная острая боль в груди является основным признаком пневмоторакса – легочной патологии, при которой происходит разрыв альвеол. Это может произойти как с правой, так и с левой стороны грудной клетки, обычно является результатом травмы.Есть два типа воспаления сердца, которые могут вызывать боль в груди: миокардит и перикардит. Миокардит возникает при воспалении сердечной мышцы. Перикардит относится к воспалению перикарда, оболочки, которая окружает сердце. Оба состояния могут вызывать как легкую, так и сильную боль в грудине. Иногда дискомфорт в груди при перикардите бывает настолько интенсивным, что создается ощущение сердечного приступа.К ней ведет повышенное кровяное давление в системе сердце-легкие. Это утяжеляет работу сердца, заставляя чувствовать боль в груди.Возникает, когда сгусток крови (тромб) попадает в легкие из вены на ноге. Внезапная артериальная закупорка блокирует приток крови к легочной ткани и вызывает боль в груди. Боль также может распространяться по всей руке, челюсти, плечу и шее, проинформировало издание Pronews.Эксперты подчеркнули: если боль в правой части грудной клетки длится дольше нескольких дней, нужно обязательно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомы сердечных нарушений могут возникать из-за проблем с щитовидной железой.

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