Симптомы сердечных нарушений могут возникать из-за проблем с щитовидной железой

«Миокард и эндотелиальная ткань сосудов чувствительны к изменению концентрации гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Даже небольшие их колебания, например наблюдаемые при субклиническом (бессимптомном) гипотиреозе или гипертиреозе, могут влиять на сердечно-сосудистую систему», - сообщил медик.

«Сердечно-сосудистые проявления гипотиреоза включают утомляемость, брадикардию и снижение выносливости. Лабораторные и визуализационные тесты выявляют повышенный уровень холестерина и гомоцистеина, нарушение сердечной сократимости и повышенный уровень С-реактивного белка», - уточнил врач.

«Сердечно-сосудистые проявления гипертиреоза включают учащенное сердцебиение, систолическую гипертензию, стенокардию, периферические отеки (отеки конечностей), непереносимость физической нагрузки», - перечислил эндокринолог.

Состояние щитовидной железы, наличие или отсутствие проблем в ее работе оказывает влияние на сердечную мышцу. И миокард, и эндотелиальная ткань кровеносных сосудов имеют рецепторы, восприимчивые к гормонам железы, – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказал эндокринолог Александр Юрочкин. По словам врача, эти гормоны могут влиять на частоту сердечных сокращений и сократительную способность сердца, его систолическую и диастолическую функцию. Неблагополучные сердечные симптомы вполне могут возникать из-за проблем с щитовидной железой.Эндокринолог уточнил: недостаточная секреция тиреоидных гормонов замедляет сердцебиение и снижает эластичность стенок артерий, что способствует развитию артериальной гипертензии. Кроме того, с гипотиреозом ассоциируется повышенный уровень холестерина в сыворотке крови, что ведет к развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца.Повышенный уровень гормонов щитовидной железы может влиять на сердечный ритм, вызывая тахикардию и ускоряя сердцебиение. Также в его случае увеличивается риск фибрилляции предсердий – самой серьезной формы сердечной аритмии, неразрывно связанной с инсультами.Гипертиреоз может способствовать развитию ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности, гипертрофии сердца.Юрочкин добавил, что в случае проблем с щитовидной железой их коррекция или лечение уменьшают для человека и степень сердечно-сосудистых рисков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие позы тела являются наиболее вредными для здоровья.

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