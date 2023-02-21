Признаки того, что у вас развилась непереносимость лактозы - «может появится в любом возрасте»

«Тяжесть ваших симптомов и время их появления зависят от количества потребляемой вами лактозы», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Диарея

Спазмы и боли в животе

Чувствую себя больным

«Это приводит к выработке различных газов, которые вызывают симптомы, связанные с непереносимостью лактозы», — поясняет Строков.

Гастроэнтерит

Глютеновая болезнь

Болезнь Крона

Язвенный колит

Химиотерапия

Длительные курсы антибиотиков

Поскольку непереносимость лактозы может развиться в любом возрасте. Вы можете невольно испытывать признаки этого состояния. Общая проблема с пищеварением может обостриться в течение нескольких часов после употребления молока, масла, сыра, сливок, йогурта или мороженого.Это также зависит от вашей чувствительности к лактозе, так как некоторые люди могут выпить целый стакан молока без каких-либо проблем, в то время как у других симптомы проявляются после употребления капли молока в чай или кофе.Если вы заметили у себя «урчание в животе», это может быть признаком непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы также может привести к метеоризму и вздутию живота.Хотя эти признаки заболевания можно легко не заметить, более красноречивые признаки включают в себя:Не имея достаточного запаса лактазы, лактоза молочного сахара не может расщепляться на глюкозу и галактозу. Глюкоза и галактоза легко всасываются в кровь, а лактоза – нет. Если лактоза не расщепляется, молочный сахар остается в пищеварительной системе, где ферментируется бактериями.Большинство людей впервые замечают признаки непереносимости лактозы в возрасте от 20 до 40 лет. Основная причина дефицита лактазы вызвана унаследованной генетической ошибкой.По мере того, как вы будете меньше зависеть от молочных продуктов, может развиться первичная лактазная недостаточность, хотя симптомы могут не проявляться до совершеннолетия.Ранее МедикФорум писал о напитках, полезных для почек.

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