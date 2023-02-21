Признаки того, что у вас развилась непереносимость лактозы - «может появится в любом возрасте»
Со временем в тонком кишечнике может начаться дефицит лактазы — фермента, необходимого для расщепления молочного сахара, известного как лактоза.
Поскольку непереносимость лактозы может развиться в любом возрасте. Вы можете невольно испытывать признаки этого состояния. Общая проблема с пищеварением может обостриться в течение нескольких часов после употребления молока, масла, сыра, сливок, йогурта или мороженого.
«Тяжесть ваших симптомов и время их появления зависят от количества потребляемой вами лактозы», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Это также зависит от вашей чувствительности к лактозе, так как некоторые люди могут выпить целый стакан молока без каких-либо проблем, в то время как у других симптомы проявляются после употребления капли молока в чай или кофе.
Если вы заметили у себя «урчание в животе», это может быть признаком непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы также может привести к метеоризму и вздутию живота.
Хотя эти признаки заболевания можно легко не заметить, более красноречивые признаки включают в себя:
- Диарея
- Спазмы и боли в животе
- Чувствую себя больным
«Это приводит к выработке различных газов, которые вызывают симптомы, связанные с непереносимостью лактозы», — поясняет Строков.
Почему организм не вырабатывает достаточно лактазы?
Большинство людей впервые замечают признаки непереносимости лактозы в возрасте от 20 до 40 лет. Основная причина дефицита лактазы вызвана унаследованной генетической ошибкой.
По мере того, как вы будете меньше зависеть от молочных продуктов, может развиться первичная лактазная недостаточность, хотя симптомы могут не проявляться до совершеннолетия.
Вторичная лактазная недостаточность может возникнуть из-за:
- Гастроэнтерит
- Глютеновая болезнь
- Болезнь Крона
- Язвенный колит
- Химиотерапия
- Длительные курсы антибиотиков
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