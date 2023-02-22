Возможны пневмония и сердечная недостаточность: какие нарушения вызывают цианоз?

При цианозе синий оттенок приобретают кожа, губы, десны, ногтевые пластины. Во время вспыхнувшей пандемии коронавируса Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включили цианоз в список наиболее серьезных симптомов COVID-19. Но синюшность также может возникать как предупреждение о других проблемах со здоровьем.Наиболее распространенной причиной синеватого оттенка кожи являются синяки, возникающие из-за разрыва подкожных микрососудов и вытекания крови. Обычно к появлению синяков ведут ушибы и травмы, но иногда они возникают как симптом опасных внутренних нарушений. В частности, возникающие даже от слабых ударов, или появляющиеся неизвестно почему синяки могут говорить о больной печени или раке крови.У людей с данным нарушением кожа синеет из-за недостатка кровообращения. Особенно это бывает заметно по конечностям в холодную погоду. Вместе с синим оттенком кожи также может возникать потеря чувствительности и падение температуры тела. Таким образом, пальцы рук или ног при болезни Рейно могут сначала посинеть, а затем побелеть, как будто они полностью обескровлены.В ее случае сердце не способно перекачивать кислород и кровь по телу в полном объеме. Именно недостаток кислорода может привести к цианозу.К патологии ведет накопление жировых отложений в артериях, ограничивающее кровоснабжение мышц ног. В экстремальных ситуациях возможна закупорка артерий, что останавливает приток крови к ногам, придавая коже синий цвет.Нарушения в работе легких, включая астму и пневмонию, тоже могут вызывать цианоз. Пневмония является результатом воспаления тканей в легких, у которого могут быт тяжелые последствия, – при ее возникновении необходима медицинская помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних признаках заболевания щитовидной железы.

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