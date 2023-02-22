Врач Магаяева назвала раздражительность в числе ранних признаков больной щитовидки

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болезни щитовидной железы

Когда возникает болезнь щитовидной железы, человек может испытывать апатию и повышенную раздражительность, заявила врач- эндокринолог Люаза Магаяева.

Расположенная в области шеи щитовидная железа ответственна за выработку гормонов, тироксина и трийодтиронина. Нарушения, вызывающие их избыток или, наоборот, нехватку, могут сказываться на всем организме. Врач Магаяева отметила  в интервью, что часто люди обращаются за лечением возникших патологий к разным специалистам, не подозревая, что за их неблагополучными симптомами скрывается больная щитовидка.

«Пациенты могут годами наблюдаться у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов с синдромом раздраженного кишечника», - поделилась медик.

Беседуя с «Лайфом», Магаяева добавила, что распространенным нарушением в работе железы является гипотиреоз, при котором щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов. Специалист назвала симптомы гипотиероза: слабость, утомляемость, апатия, заторможенность, выпадение волос, сухость кожи, запоры, быстрый набор веса, отеки.

При избытке гормонов железы может развиться тиреотоксикоз. Врач акцентировала внимание на следующих признаках нарушения: склонность к чрезмерной раздражительности, плаксивости и тревожности, а также учащение пульса, ощущение аритмии, потливость, похудение.

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Все перечисленные симптомы, подчеркнула медик, должны побудить человека обратиться к эндокринологу.

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«Также к эндокринологу следует обратиться при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении комка при глотании, особенно если симптомам сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе, осиплость голоса».

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Люаза Магаяева
Люаза Магаяева
Здоровье
врач-эндокринолог
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