Терапевт Кривцова: постная пища влияет на выздоровление при гриппе

278 Фото: https://unsplash.com/photos/EM8ljm8UOD8
постный рацион

По словам врача-терапевта, профессора Екатерины Кривцовой, заболевшие гриппом люди не должны поститься – ни во время болезни, ни в период восстановления.

Профессор Кривцова посоветовала в интервью воздерживаться от постного питания во время гриппа и сразу после – до тех пор, пока врачи не констатируют полное выздоровление. Терапевт подчеркнула: весь период заболевания, а также излечения питание должно поддерживать организм. В рационе заболевших гриппом не должно быть жестких ограничений.

«Осенне-весенний сезон – это всегда понижение клеточного иммунитета и соответственно повышение массовости заболеваниями вирусными инфекциями: ОРВИ, гриппом, коронавирусом… В остром состоянии не надо придерживаться жестких догм», - поделилась медик.

Беседуя с URA.RU, Терапевт Кривцова дала понять, что постная пища может негативно влиять на выздоровление при гриппе, поскольку во время болезни в период болезни телу необходим белок. Одним из самых полезных в такой период врач считает куриный бульон.

Кроме того, при заболевании организм следует обеспечить сложными или длинными углеводами, клетчаткой. Их источниками являются фрукты, овощи, цельное зерно, орехи.

Кофе поможет временно похудеть


Говоря о вредных при гриппе продуктах, профессор Кривцова заметила, что таковыми могут быть острые, кислые или сладкие закуски, еда с большим количеством специй.

Врач-эндокринолог назвала витамин D убийцей печени


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает поддерживать деятельность иммунитета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Кривцова
Екатерина Кривцова
Здоровье
врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Константинова рассказала, что может привести к смерти при гриппе
Врач рассказала, как происходит заражение гриппом через глаза
Терапевт Тарадеева рассказала об особенностях проявления свиного гриппа
Теги : постная пища, грипп, Екатерина Кривцова