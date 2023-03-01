Терапевт Кривцова: постная пища влияет на выздоровление при гриппе

«Осенне-весенний сезон – это всегда понижение клеточного иммунитета и соответственно повышение массовости заболеваниями вирусными инфекциями: ОРВИ, гриппом, коронавирусом… В остром состоянии не надо придерживаться жестких догм», - поделилась медик.

Профессор Кривцова посоветовала в интервью воздерживаться от постного питания во время гриппа и сразу после – до тех пор, пока врачи не констатируют полное выздоровление. Терапевт подчеркнула: весь период заболевания, а также излечения питание должно поддерживать организм. В рационе заболевших гриппом не должно быть жестких ограничений.Беседуя с URA.RU, Терапевт Кривцова дала понять, что постная пища может негативно влиять на выздоровление при гриппе, поскольку во время болезни в период болезни телу необходим белок. Одним из самых полезных в такой период врач считает куриный бульон.Кроме того, при заболевании организм следует обеспечить сложными или длинными углеводами, клетчаткой. Их источниками являются фрукты, овощи, цельное зерно, орехи.Говоря о вредных при гриппе продуктах, профессор Кривцова заметила, что таковыми могут быть острые, кислые или сладкие закуски, еда с большим количеством специй.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает поддерживать деятельность иммунитета.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.