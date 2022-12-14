Терапевт Тарадеева рассказала об особенностях проявления свиного гриппа
Инкубационный период при гриппе может оказаться довольно продолжительным, первые симптомы иногда проявляются только черед неделю после заражения, заявила терапевт Татьяна Тарадеева.
Терапевт Тарадеева рассказала в интервью об особенностях проявления свиного гриппа. Врач отметила, что признаки заболевания могут стать заметными уже спустя несколько часов после инфицирования или же только через семь дней.
«Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, еще до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39-40 градусов в первые сутки болезни», - уточнила Тарадеева, беседуя с URA.RU.
Медик добавила, что с наступлением второго и третьего дня инфекции у заболевшего закладывает нос, начинает болеть горло, возникает сдавливающее ощущение в грудине, кашель. Кроме того, возможны желудочно-кишечные симптомы в виде тошноты, рвоты, диареи.
Тарадеева предупредила:
«Тяжелое течение болезни может характеризоваться тромбозами и кровоизлияниями».
Она добавила, что в том случае могут наблюдаться кровотечения из носа, кровоподтеки на коже и слизистых. Также кровоизлиянию могут подвергаться внутренние органы, например, легкие.
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Татьяна Тарадеева
Здоровье
врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье»
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