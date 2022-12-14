Терапевт Тарадеева рассказала об особенностях проявления свиного гриппа

«Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, еще до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39-40 градусов в первые сутки болезни», - уточнила Тарадеева, беседуя с URA.RU.

«Тяжелое течение болезни может характеризоваться тромбозами и кровоизлияниями».

Терапевт Тарадеева рассказала в интервью об особенностях проявления свиного гриппа. Врач отметила, что признаки заболевания могут стать заметными уже спустя несколько часов после инфицирования или же только через семь дней.Медик добавила, что с наступлением второго и третьего дня инфекции у заболевшего закладывает нос, начинает болеть горло, возникает сдавливающее ощущение в грудине, кашель. Кроме того, возможны желудочно-кишечные симптомы в виде тошноты, рвоты, диареи.Тарадеева предупредила:Она добавила, что в том случае могут наблюдаться кровотечения из носа, кровоподтеки на коже и слизистых. Также кровоизлиянию могут подвергаться внутренние органы, например, легкие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой бывает боль из-за камней в почках.

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