Чеснок не помогает повысить иммунитет: врач Тяжельников

«Защитные функции иммунитета снижаются от следующих факторов: экология, несбалансированное питание, вредные привычки, стрессы, переутомление, тяжелые заболевания».

«Если у человека снижен иммунитет, то поднять его только употребляя повышенные порции витамина С или чеснока не получится. Напротив, могут возникнуть проблемы с ЖКТ», - ответил эксперт «Ленте.ру».

В интервью врача, доктора медицинских наук Андрея Тяжельникова были перечислены некоторые заблуждения о том, как функционирует иммунитет, и что ему помогает, а что вредит. По словам специалиста, иммунитет является системой безопасности организма – он отражает внешние угрозы в виде вирусов и инфекций, а также способствует восстановлению изнутри.Тяжельников уточнил, что моет повлиять на снижение иммунитета:Врач добавил, что для сохранения здоровья иммунитет важно не повышать, а поддерживать – чтобы не произошло его снижения, ослабления. В частности, для этого нужно стремиться к тому, чтобы в организме сохранялся баланс витаминов и микроэлементов. Обеспечивает такой баланс питание – оно должно быть разнообразным, витаминизированным, содержать важные для здоровья компоненты.Тяжельников прокомментировал предполагаемую пользу для иммунитета чеснока, йогуртов и витамина С. Он отметил, что йогурт, подобно другим кисломолочным продуктам, оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника. Есть эти продукты для поддержки ресурсов иммунитета действительно полезно.Но повышают ли они иммунитет, если тот недостаточно силен? И повышает ли его другой «суперфуд» – чеснок?Тяжельников подчеркнул: все полезные меры по поддержке иммунитета, будь то закаливание или употребление витаминных продуктов, эффективны только при условии, что они практикуются длительное время системно. Если прибегнуть к ним только во время болезни, пользы будет мало.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что занятия спортом при лишнем весе грозят человеку болезнями сердца.

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